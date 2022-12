Non buttiamo il burro alla data di scadenza, conserviamolo nel modo giusto per farlo durare a lungo

I consigli degli esperti ci aiutano a capire come conservare il burro nella maniera corretta evitando che diventi acido e che scada prima del tempo. Seguendo poche regole potremmo averlo sempre a disposizione mantenendo intatte le proprietà nutritive

Secondo gli esperti il burro non ha bisogno di essere conservato in frigorifero, la temperatura ambiente sarebbe adatta purché non superi i 21 gradi. Partendo da questo presupposto, sarebbero diverse le considerazioni da fare. Potremmo conservare il burro in dispensa se questa si trova in un posto fresco e riparato. La cucina potrebbe creare problemi perché quando accendiamo i fornelli potremmo portare la temperatura oltre i 21 gradi. In quel caso l’ambiente non sarebbe ideale alla conservazione di questo alimento così prezioso ma anche delicato.

Tenere il burro in dispensa a temperatura ambiente ridurrebbe i tempi della durata. Il burro in frigo si conserverebbe più a lungo, anche fino ai 3 mesi. Quando decidiamo di conservarlo nel congelatore, la durata potrebbe essere ancora più lunga, cioè fino a un anno.

Non buttiamo il burro alla data di scadenza, ecco cosa fare per mantenerlo intatto

Quando sistemiamo il burro nel congelatore cerchiamo di seguire alcune indicazioni. Se il burro non è stato aperto possiamo riporlo nella sua confezione originale. Se, invece, è stato aperto dovremmo avvolgerlo nella plastica e utilizzare un sacchetto per cibi da congelare. È molto importante che non venga contaminato dagli odori degli altri cibi, oppure evitare che il ghiaccio lo bruci rovinandolo.

Un metodo che ci permette di mantenerlo intatto evitando di farlo irrancidire è quello di avvolgerlo nella pellicola trasparente, quindi riporlo in un contenitore che si può chiudere ermeticamente. Un contenitore di plastica che ci permetta di togliere l’aria con la chiusura sarebbe perfetto. Perché congelare il burro? Il burro avrebbe una bassa percentuale di acqua e come ogni alimento con questa caratteristica congelerebbe molto facilmente. Non solo. Una volta scongelato sarebbe pronto all’uso, esattamente come prima del congelamento.

Quando dovremmo congelarlo

Non buttiamo il burro alla data di scadenza, potrebbe durare anche 1 mese oltre la data. Quindi conserviamolo al meglio nei giorni successivi perché sarebbe un peccato. Se stiamo attenti possiamo anticipare i tempi e conservarlo con cura dentro al congelatore. La scadenza verrebbe protratta di qualche mese. La durata in freezer non è eterna, ma invece di consumarlo entro il mese successivo potremmo averlo a disposizione per altri 3 o 4 mesi.

Se mangiamo burro appena scaduto ma ben conservato, cioè a temperature non superiori ai 4 gradi, non dovremmo avere conseguenze. Il burro scaduto o mal conservato puzza e difficilmente non ci accorgeremmo che qualcosa non va. Quando il burro è intatto la parte interna è uguale a quella esterna, mentre se quella interna è chiara e quella esterna è scura significa che c’è stata ossidazione. Il burro non è fresco. Questo alimento è ricco di vitamina A, D e K, di zinco e rame, quindi mangiarlo crudo, alla giusta temperatura, conservato correttamente, darebbe benefici all’organismo. In caso contrario questi elementi nutritivi verrebbero persi e potrebbero essere sprigionate sostanze tossiche dannose per la salute.