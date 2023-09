Le migliori offerte di Aldi fino al 1° ottobre. Frutta, alimentari e abbigliamento scontati fino al 50%

In molti, il venerdì e il sabato si recano al supermercato per la spesa settimanale. In questi giorni, e fino al 1° ottobre, da Aldi ci sono offerte imperdibili su alimentari e abbigliamento uomo, donna e bambino.

Le migliori offerte di Aldi fino al 1° ottobre

ALDI (acronimo che sta per ALbrecht-DIscount) è una multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata. Presente in ben 18 Paesi, Aldi è l’ottava catena distributiva al mondo per fatturato.

Il suo principale concorrente è Lidl. I primi punti vendita in Italia sono stati aperti a partire dal 2016, con la costruzione del polo logistico a Oppeano, in provincia di Verona.

Aldi ha prezzi molto convenienti e, ogni settimana, propone sconti per rendere la spesa ancora più vantaggiosa. Questa settimana, ad esempio, la confezione di speck elle Alpi costa appena 1,29 euro, mentre c’è da approfittare della maxi confezione di biscotti al grano saraceno (700 gr) che costa solo 1,65 euro.

Frutta e verdura a meno di 1 euro

Decisamente appetibili i prezzi nel reparto ortofrutta. Le confezioni di uva bianca e rossa senza semi costano 0,89 l’una. Le deliziose mele Gala costano 0,84 euro/kg, mentre le banane 0,85/kg. Tipicamente autunnale, è già in offerta la zucca. Venduta ad appena 0,99 euro/kg, è l’ortaggio autunnale più versatile che c’è, con cui preparare ricette sia dolci che salate. Tra l’altro, è molto durevole e non va a male alla svelta. Perché allora non approfittarne per fare una bella scorta?

Carne, freschi e surgelati

Le migliori offerte di Aldi fino al 1° ottobre. Passiamo ora al reparto freschi.

Il petto di pollo già comodamente porzionato in fette sottili costa 2,69 euro (confezione da 250 gr). Mentre il carpaccio di bovino (150 gr) 2,29 euro. Il latte intero UHT non arriva all’euro (0,89 euro la confezione da 1 litro). Amatissime dai bambini, le golose crepes ripiene di prosciutto e formaggio costano solo 0,99 euro. La confezione da 4 pz è nel reparto surgelati. Sempre nel banco surgelati, si trovano le cozze sgusciate: 250 gr a soli 1,79 euro, perfette per una bella spaghettata a prezzi mini.

Qualche proposta del reparto abbigliamento

Da Aldi è possibile rifornire anche il guardaroba senza spendere un patrimonio. Le felpe in pile e le giacche impermeabili costano solo 19,99 euro. Mentre per l’intimo si parte da 1,99 euro per la coppia di calze. I caldi pullover da donna costano 9,99 euro, mentre i pigiamini per bambini 6,99 euro.

