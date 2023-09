Quanto costa lo spumante Ferrari Trentodoc che Verstappen e Sainz e i vincitori dei Gran Premi di Formula 1 stappano sul podio? Se vuoi assaggiarlo, risparmia così

Per fortuna che Sainz, la scorsa settimana, ha interrotto la noia delle vittorie consecutive di Verstappen. Che si sarà stancato il braccio a furia di stappare, ogni Gran Premio, una delizia come lo spumante Ferrari Trento, brindisi ufficiale della Formula 1. Quanto costa una bottiglia?

La scena, per tanti, è diventata ripetitiva e se si è appassionati di Formula 1, anche un po’ noiosa. In questo 2023, per 14 Gran Premi consecutivi, un pilota della Red Bull, ovvero Verstappen (12 volte) e Perez (2 volte) ha vinto. Salendo sul gradino più alto del podio e stappando una bottiglia di Ferrari Trentodoc.

Per fortuna, ci hanno pensato la Ferrari e Carlos Sainz ad interrompere, due domeniche fa, questa egemonia. È stato bello vedere un pilota differente stappare la bottiglia, bere e innaffiare, come da tradizione, quelli sul podio e le persone sotto la tribuna della premiazione. Quella bottiglia che vediamo sempre in mano ai piloti è dello spumante Ferrari Trentodoc, partner ufficiale della Formula 1 fino al 2025. Insomma, l’Italia, da questo punto di vista, sul podio, ci va sempre.

Quanto costa lo spumante Ferrari Trentodoc che Verstappen e Sainz hanno stappato? Se sei bravo, lo trovi anche a prezzi contenuti

Anche perché è la prima volta che una bollicina italiana sale sul podio di tutti i Gran Premi. Poniamo, però, che un tifoso di Formula 1, che colleziona tutti i souvenir dei 20 piloti e delle 10 macchine che partecipano al Mondiale, volesse comprare la bottiglia di Ferrari. Un po’ come quei collezionisti dei vecchi Monopoli che si sono ritrovati in casa una piccola fortuna.

Per berla a casa e riprodurre, magari, la premiazione, nel suo salotto, con indosso la maglietta del suo team del cuore e in mano le bollicine. Quanto costa lo spumante Ferrari Trentodoc che Verstappen e Sainz hanno bevuto sul podio?

Ecco dove trovare il vino che è partner ufficiale della Formula 1?

Nello specifico, dovreste acquistare il Ferrari F1® Podium Jeroboam. Ebbene, il trucco è quello di cercare su un aggregatore di siti di vendita dei vini, per vedere le varie offerte e scegliere la migliore. Abbiamo fatto la ricerca, il 20 settembre, su enosearcher ed ecco cosa è emerso.

Alla Enoteca Iemmallo di Milano era venduto, quel giorno, a 250,75 euro, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di 295 euro. Si tratta della Limited Edition Podium del Ferrari, da 3.000 ml. Doppio Magnum, astucciato. Tra le enoteche online, c’è anche chi lo vende a 350 euro, ma la media, tra tutte, è di 304 euro. Che è la cifra che potreste spendere per avere in casa un pezzo di Formula 1.