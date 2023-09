Esselunga lancia il nuovo spot: il significato, come risparmiare sulla spesa e lo stipendio di un dipendente

La catena di supermercati Esselunga ha lanciato da poco un cortometraggio curioso. Oltre al significato, vediamo quanto si guadagna a lavorare qui e qualche consiglio per risparmiare alla cassa.

Con più di 170 punti vendita distribuiti nel Centro e Nord Italia, Esselunga è uno dei marchi della grande distribuzione più presenti sul territorio. Da qualche giorno, la società milanese ha editato un cortometraggio dal titolo “La pesca”. Non si tratterebbe del solito spot per attrarre clientela, quanto di un veicolo per comunicare un messaggio particolare. Vediamo il significato di tale pubblicità.

Esselunga lancia il nuovo spot che pone l’accento sull’importanza della spesa

La freschissima campagna di Esselunga vuole concentrarsi sui singoli e sulla vita di tutti i giorni. Il linguaggio utilizzato si accosta a quello cinematografico, raccontando momenti del quotidiano e storie di persone. Nel video sono gli occhi di una bambina a seguire la spesa dalla loro prospettiva. Ciò che finisce nel carrello non è un banale prodotto destinato al consumo. Il valore simbolico è nettamente maggiore e oltrepassa il mero atto d’acquisto. Esselunga lancia il nuovo spot con una particolare attenzione verso la semplicità. Senza dimenticare, come avrebbe spiegato il direttore marketing, la crucialità di due pilastri come qualità e convenienza.

Le promozioni e come avere gli sconti

Esselunga mette a disposizione diversi metodi per risparmiare. Per conoscere le offerte del momento basterà dare un’occhiata sul sito ufficiale. Nella sezione delle promozioni in corso, per esempio, possiamo leggere le tipologie di prodotti scontati e il periodo di validità. Un altro modo intelligente per spendere meno è il rilascio della carta Fidaty. La si può richiedere online o presso un qualsiasi punto autorizzato, di solito presente nel supermercato. Acquistando merce si accumulano punti, che permetteranno di farsi scontare la spesa finale. In alternativa, si possono utilizzare per riscattare premi di vario genere dal catalogo. Infine, occhio ai buoni sconto ottenibili tramite la registrazione sul sito. Sfruttando i coupon potrai risparmiare su migliaia di prodotti ordinabili online.

Quanto si guadagna a lavorare per Esselunga?

Esselunga è spesso alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. Controllando sui portali di lavoro, si potrebbe trovare qualche annuncio relativo a una certa posizione. Lo stipendio offerto potrebbe variare in base alla mansione e all’esperienza accumulata. In ogni caso, possiamo comunque dedurre delle cifre generali. Il sito di Indeed, per esempio, riporta che lo stipendio medio di un cassiere/a si aggirerebbe sui 1.141 euro al mese. Più alta sarebbe la retribuzione per un capo reparto, stimata attorno ai 1.961 euro mensili.

