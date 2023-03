I cereali più salutari ed economici: i migliori costano appena 0,11 € per porzione!

Scopri quali sono i migliori cereali per una colazione sana ed equilibrata. Leggi i nostri consigli su come scegliere cereali gustosi, per fitness, classici o muesli. Opta per una colazione nutriente e gustosa con queste marche economiche e salutari.

Per avere un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale iniziare la giornata con una buona colazione. La scelta dei cereali è importante poiché questi rappresentano una fonte di carboidrati complessi, proteine e fibre che forniscono l’energia necessaria per affrontare la giornata. Una tazza di latte con cereali rappresenta un piatto classico per la colazione, amato sia dagli adulti che dai bambini. Scegliere tra le diverse tipologie, però, può essere complicato.

Nelle grandi catene di supermercati è possibile trovare una vasta gamma di cereali, dai classici integrali ai più golosi con frutta o cioccolato. Tuttavia, la scelta può essere difficile poiché spesso non siamo sicuri della loro qualità e degli ingredienti utilizzati. Ecco i cereali migliori e più salutari, ma anche adatti a qualsiasi portafoglio.

I cereali più salutari ed economici divisi per categorie

Per prima cosa dividiamo i cereali in quattro categorie. Queste sono:

classici;

fitness e salutari;

golosi;

muesli.

I cereali classici sono quelli dai sapori leggeri, ma ancora gustosi. Non sono particolarmente lavorati o zuccherati e sono molto semplici. I migliori sono quelli dei Tre Mulini dell’Eurospin, disponibili per 0,07 € per porzione e con 110 calorie. Subito dopo troviamo i fiocchi di avena di Carrefour, con 109 calorie e 0,08 € per porzione. Infine al terzo posto troviamo i corn flakes classici della Conad, che costano 0,10 € per porzione e arrivano a 112 calorie.

Le scelte migliori per gli amanti del fitness

I cereali che cadono nella categoria fitness e salutari sono sicuramente i migliori per chi vuole stare in forma senza rinunciare al gusto. Sono questi i cereali più salutari ed economici, perfetti per chi ama allenarsi. Inoltre, questo tipo di corn flakes è spesso ricco di fibre e vitamine, ottimi per iniziare la giornata con energia.

Le prime posizioni in questa categoria vengono conquistate dagli special flakes classic Crownfield di Lidl, i bastoncini con crusca di Conad e Equilibrio Bran Sticks di Esselunga. I primi hanno 112 calorie per porzione con un costo di 0,11 €. I bastoncini hanno solamente 95 calorie al prezzo di 0,12 € per porzione. Gli Equilibrio Bran Sticks sono disponibili al prezzo di 0,12 €.

I cereali golosi sono un alimento molto popolare e amato soprattutto dai bambini, ma anche da molti adulti che vogliono concedersi una colazione più golosa e gustosa. Si tratta di cereali croccanti e colorati, spesso arricchiti con cioccolato, marshmallow o altri ingredienti dolci. Quelli che conquistano la nostra classifica sono gli XTrem cacao e nocciole di Carrefour, con 0,11 € per porzione e 134 calorie, Crownfield choco rice della Lidl allo stesso prezzo, ma con solo 114 calorie e, infine, i Tre Mulini choco rice di Eurospin con 117 calorie.

Anche i muesli sono un’ottima soluzione per tenersi in forma senza rinunciare al gusto

I muesli sono un alimento a base di cereali, frutta secca, frutta disidratata e semi, molto diffuso soprattutto nelle colazioni sane ed equilibrate. Si tratta di un prodotto che si può trovare nei supermercati, ma che è anche possibile preparare in casa in modo semplice e veloce.

Anche qui Crownfield con i suoi crunchy muesli al cioccolato e i crunchy muesli alla frutta conquistano la lista. Entrambi al prezzo di 0,11 € per porzione e 136 e 128 calorie rispettivamente. Inoltre, l’ultima marca da prendere in considerazione è muesli 7 frutti di Carrefour con appena 109 calorie e al prezzo 0,12 €.