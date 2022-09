Da anni è ormai nota la rivalità dell’Italia con la Francia. Dal punto di vista delle città, del cibo e poi ovviamente dello stile. La moda infatti è il cuore pulsante di entrambi i Paesi. In Italia abbiamo maison come Armani, Fendi, Valentino, Gucci e Prada, in Francia invece ci sono brand come Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Chanel e tanti altri.

Insomma, due mondi che si guardano e si studiano in continuazione. Tra i due ovviamente non può mancare un dialogo e molte volte anche qualche acquisizione da parte dei grandi Gruppi francesi come Kering o LVMH di alcuni brand italiani. Ad esempio Fendi è controllato da LVMH, mentre Gucci da Kering.

Le capitali della moda

Tra le capitali della moda per l’Italia vi è sicuramente Milano, luogo dove si svolge anche la Fashion Week. Per la Francia abbiamo invece Parigi, dove si svolgono le sfilate del prêt-à-porter ma anche della Haute Couture. Nel Belpaese, però, non c’è solo Milano come luogo del fashion, ma ci sono tante altre città che brillano per la loro artigianalità e la loro moda.

Le migliori e famose città dove fare shopping piene di negozi in Italia

Quindi Milano la troviamo sicuramente al primo posto. Città ricca di negozi di lusso, di fast fashion e di negozi dalla fascia medio-alta. Luogo per eccellenza del lusso è il quartiere chiamato Quadrilatero della Moda che è chiuso tra via Monte Napoleone, via Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia. Per uno shopping invece meno lussuoso c’è via Vittorio Emanuele II che unisce il Duomo a San Babila.

Altra città è sicuramente Roma con via del Corso, via dei Condotti e via del Babuino. Roma è anche nota per le sue piccole botteghe di artigiani che possiamo trovare in zone come Trastevere o sempre a Roma centro.

Firenze e Napoli

Firenze è la culla invece di brand come Salvatore Ferragamo, oggi solo Ferragamo, di Gucci, di Ermanno Scervino, Emilio Pucci e Roberto Cavalli. È una città fondamentale per lo sviluppo e la crescita della moda italiana. E qui si alternano brand del lusso ad artigiani che lavorano pelle e tessuti pregiati.

Impossibile da non citare è la sartoria napoletana. La città campana è molto famosa per la moda, soprattutto quella legata al mondo della sartoria maschile. E qui abbiamo brand come Marinella o Kiton. Ecco le migliori e famose città dove fare shopping piene di fantastiche boutique per tutti. Ma non solo moda, perché qui potremo gustare anche dell’ottimo cibo.

