Come preparare le melanzane alla parmigiana? Ecco il segreto della ricetta preferita di Miriam Leone

Miriam Leone è sicuramente una delle attrici italiane più belle. Ammirata da molti, con più di 1 milione e 600mila follower su Instagram, è tra le donne più amate del Belpaese. Miss Italia 2008, a 23 anni, ha iniziato a imporsi all’attenzione del grande pubblico a cavallo del 2010, per poi esplodere con alcune interpretazioni che l’hanno consacrata come una star del nostro cinema. Alta 176 centimetri, ha una silhouette invidiabile, eppure è un’ottima cuoca e ama mangiare.

Il suo ultimo post in lingerie anni ‘50, sul set del prossimo film che la vedrà protagonista (ancora non se ne conosce il nome) ha fatto impazzire i suoi fan. Addio ai lunghi capelli rossi mossi, per un taglio retrò, con tanto di frangetta, e color nero corvino. Uno scatto davvero straordinario, con un intimo bianco, autoreggenti color carne, con bustier di pizzo a valorizzare una figura invidiabile. Una nuova pellicola in arrivo, con ambientazione 1956, come da post di Miriam, che ha già scatenato la curiosità dei suoi follower.

La rivoluzione ungherese? Il naufragio dell’Andrea Doria? Un film su Anna Magnani premio Oscar proprio in quell’anno per “La rosa tatuata”? La rievocazione del disastro di Marcinelle? Tutto potrebbe essere, ma Miriam Leone non ha dato indizi e potrebbe anche non trattarsi di un film storico.

Chi è Miriam Leone

Siciliana, nata il 14 aprile 1985 a Catania, sposata dal 2021 con il musicista Paolo Carrullo, amante del mare, che ha spostato, per lavoro, la sua residenza a Milano. Protagonista in questi giorni sugli schermi di Sky con il sequel di Diabolik, l’attrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae sulle sponde del mare di Siracusa.

Proprio dalla sua Sicilia arriva una delle sue più grandi passioni, ovvero la cucina. Eh sì, perché Miriam Leone adora cucinare e mangiare e non fa nulla per nasconderlo. Un corpo perfetto? Sicuramente sì, ma non a scapito dell’alimentazione mediterranea tipica della sua terra.

Come preparare le melanzane alla parmigiana alla catanese

Parmigiana di melanzane. Questo è il suo piatto preferito. Preparato alla catanese. Vediamo allora qual è la ricetta che la Leone ama preparare e, soprattutto, mangiare. Tutto parte dalle melanzane, tagliate a fette spesse circa mezzo centimetro. Quindi facciamole spurgare un’ora con l’aiuto del sale grosso. Nel frattempo, prepariamo la salsa di pomodoro. Soffritto di cipolla con olio extravergine d’oliva, pomodorini freschi, basilico e acqua. Cuociamo per circa 40 minuti.

Dopodiché, friggiamo le melanzane, facendole poi raffreddare su dei fogli di carta assorbente. Nel frattempo, affettiamo mozzarella e mortadella per poi cominciare a creare gli strati. La prima diversità rispetto alla parmigiana classica è proprio l’aggiunta di questo salume, che può anche essere sostituito dal prosciutto cotto.

Una volta che abbiamo pronti tutti gli ingredienti, prendiamo una teglia, facciamo una base di salsa, quindi, in successione, melanzane, mix di mozzarella e mortadella e chiusura con il parmigiano. Ripetiamo, creando almeno altri due strati. Il tocco finale, uno dei segreti della ricetta alla catanese, lo daranno le uova. Prendiamone tre, rompiamole, sbattiamole con forza e andiamole a versare sopra la parmigiana, partendo dal centro, in modo che poi si vadano a distribuire in maniera uniforme su tutta la superficie.

Per concludere, facciamo cuocere per 30 minuti in forno a 180 gradi. Al termine avremo un piatto davvero goloso e ricco, che può essere consumato tanto caldo quanto tiepido. Abbiamo visto come preparare le melanzane alla parmigiana nella versione alla catanese. Il piatto preferito da Miriam Leone, che l’attrice prepara anche nella sua casa di Milano. Uno sfizio che ama togliersi e che non va a intaccare la sua linea perfetta.