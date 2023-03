3 meravigliosi borghi italiani in cui trascorrere le vacanze di Pasqua: venghino signori, abbuffate e divertimento sono garantiti!

Se stai cercando dei posti in cui trascorrere le vacanze di Pasqua, non puntare sulle solite mete turistiche! Ecco alcuni borghi che sicuramente devi prendere in considerazione!

Le vacanze di Pasqua sono alle porte e molte persone si stanno già organizzando per trascorrerle alla grande! Molti, infatti, stanno cercando di approfittare di questo weekend “lungo”, tra Giovedì Santo e il lunedì di Pasquetta, per viaggiare e rilassarsi, magari in compagnia dei propri cari.

Se sei anche tu alla ricerca di qualche posto da visitare durante le vacanze, ma non hai voglia di prenotare un viaggio verso le solite destinazioni turistiche affollate, o di spendere troppi soldi, in questo articolo ti proporremo alcune mete poco conosciute, ma imperdibili per la loro offerta culturale ed enogastronomica.

Ecco 3 meravigliosi borghi italiani da visitare assolutamente tra Pasqua e Pasquetta

Se siete alla ricerca di un’esperienza indimenticabile per le vostre vacanze di Pasqua, non potete perdere l’evento che si terrà il 10 aprile: la XVII Sagra dei Salumi Stagionati e del Tartufo Marzolino a Brisighella. Si tratta di un bellissimo borgo, in provincia di Ravenna (Emilia Romagna), eletto tra i più belli d’Italia.

In questa giornata speciale, Brisighella celebra i sapori e i profumi dei salumi stagionati e del famoso tartufo marzolino. Il mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale sarà aperto dalle ore 9, mentre lo stand gastronomico sarà operativo dalle 11 alle 20. Durante la giornata ci saranno anche musica, animazione e un trenino panoramico per il paese e i colli.

In questi giorni, potete approfittarne anche per visitare Brisighella, perché è una meta turistica ricca di attrazioni che vale la pena vedere assolutamente. Nel centro storico si può ammirare l’Antica Via del Borgo, una strada coperta del XII secolo, famosa per la sua architettura particolarissima, nota come “Via degli Asini”. Da non perdere è anche la Pieve di S. Giovanni in Ottavo, il Santuario della Madonna del Monticino, la Rocca, la Torre dell’Orologio e la Fontana Vecchia.

Dal Lago Maggiore alla Toscana: tanto cibo e musica dal vivo!

Un’altra meta da visitare durante le vacanze di Pasqua è Baveno, un meraviglioso borgo situato sulle sponde del Lago Maggiore. Dal 7 al 10 aprile si terrà, infatti, il Rolling Truck Street Food. Il Parco di Villa Fedora si trasformerà in un paradiso per gli amanti del cibo, in cui gustare i migliori arrosticini abruzzesi, hot dog, olive ascolane, pane e panelle, mini-arancini, carne di cavallo, hamburger di Black Angus, cannoli siciliani e chi più ne ha più ne metta! Ma non è finita qui, perché Rolling Truck Street Food non è solo sinonimo di buon cibo, ma anche di tanta musica e divertimento, grazie ai DJ set e alle live band che offriranno musica e animazione ogni sera, fino a tarda notte.

Infine, per gli amanti della cucina tradizionale toscana, tra il 7 e il 10 aprile ci sarà la famosissima Festa del Maialino e Tortello, un evento gastronomico che si svolge all’interno del Lago Viola, nella suggestiva località di Boccagnello a Vicchio. Il menù della festa è ricco di delizie tradizionali, tra cui tortelli fatti a mano al ragù di carne o al cinghiale, bistecca alla fiorentina, pappardelle e molte altre prelibatezze, tra cui la ficattola. Quest’ultima è una pasta fritta tipica della Regione Toscana che può essere accompagnata sia con il dolce sia con il salato. Insomma, abbuffate e divertimento saranno garantiti in questi 3 meravigliosi borghi italiani tutti da scoprire! Non ci resta che inserirli nei nostri itinerari di viaggio!