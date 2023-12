Se il Ftse Mib ha registrato un rialzo del 28,03% al termine del 2023, ci sono state anche azioni che nel 2023 hanno perso circa il 30% tra quelle a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari. Stiamo parlando delle azioni Diasorin delle quali siamo andati a esplorare gli scenario più probabili per il 2024.

Tra le quaranta azioni a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib solo sei hanno chiuso il 2023 con una performance negativa. In particolare, solo 3 hanno chiuso con un ribasso superiore al 10%: FinecoBank, CNH Industrial e Diasorin. La prima ha visto un ribasso di poco superiore al 10% registrando la peggiore performance annuale del 2023 del settore bancaria. La seconda, invece, ha registrato un ribasso superiore al 20%. Tuttavia, a partire dal 2 gennaio il colosso del settore dei macchinari e dei servizi non sarà più quotato a Piazza Affari, ma solo sul resteranno quotate solo sul New York Stock Exchange. Va notato, però, che le azioni CNH Industrial sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Global Equity Market (GEM). Trattasi di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) che consente agli investitori retail di negoziare azioni europee e statunitensi.

Le azioni che nel 2023 hanno perso circa il 30% tra quelle a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 29 dicembre a quota 93,24 €, in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

Il 2023 è stato per le azioni Diasorin un calvario che ha visto le quotazioni continuare al ribasso sulla falsariga del 2022. Al momento, quindi, tutti gli indicatori sono ribassisti così come la tendenza in corso. Nei prossimi mesi, quindi, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura, dove un supporto molto importante è offerto da area 60 €.

Eppure gli ultimi due mesi, novembre e dicembre, hanno chiuso al rialzo. Un pattern che non si registrava da oltre un anno. Ci sono, quindi, segnali di ripresa che potrebbero essere confermati da una chiusura mensile superiore a 104,78 €.

