Le migliori azioni della settimana viste attraverso la lente degli analisti

La settimana di contrattazione ha visto sul Ftse Mib primeggiare le seguenti azioni: Telecom Italia, Leonardo ed ENI con rialzi variabili tra il 3,2% di ENI e l’8% e più di Telecom Italia.Tra le migliori azioni della settimana quali sono le preferite degli analisti? Andiamo, quindi, ad analizzare le raccomandazioni degli addetti ai lavori e i prezzi obiettivi medi al fine di identificare quali, tra le migliori azioni della settimana, hanno le migliori prospettive di crescita.

Gli analisti hanno idee molto diverse tra loro riguardo il titolo Telecom Italia. Se si guarda al prezzo obiettivo a un anno espresso da ciascuno di loro negli ultimi tre mesi, infatti, ci si rende conto che si passa da una sopravvalutazione di oltre il 50% circa a una sottovalutazione di oltre il 33%. Tuttavia, il rating medio è in via di miglioramento essendo passato da Neutrale a Compra nel corso dell’ultimo mese.

Il media le azioni Telecom Italia sono sottovalutate di circa il 7%.

Gli analisti non hanno le idee molto chiare riguardo il titolo Leonardo. C’è, infatti, molta differenza tra lo scenario più pessimistico (-23% circa) e quello più ottimistico (+22% circa). In media le azioni Leonardo sono praticamente in linea con il prezzo obiettivo medio. Il rating medio, invece, è buono con indicazione media Compra adesso.