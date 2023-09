Chi perderà soldi in qualsiasi cosa farà settimana prossima? I Tarocchi dicono che è questa persona!

Come esistono giorni favoriti dagli Astri, purtroppo, in certi periodi bisogna riconoscere anche che i problemi sembrano in agguato dietro l’angolo e che la fortuna ci sta voltando le spalle: meglio saperlo, in modo da non compiere investimenti e azioni che potrebbero rivelarsi fallimentari.

Avete presente i periodi in cui va tutto storto? Quando è impossibile pianificare, perché sembra quasi di essere presi di mira dal destino a suon di spiacevoli imprevisti? E che dire dell’andamento delle nostre finanze. Ecco chi perderà soldi in qualsiasi cosa cercherà di intraprendere la settimana prossima, nonché i motivi per cui dovrebbe stare assolutamente fermo. I Tarocchi sono molto espliciti su certe questioni e riescono a fornire descrizioni di persone ed eventi che risultano assolutamente dettagliate e precise. Gli oracoli, peraltro, sono del tutto impersonali. Essi possono dire solamente la verità e sta alla capacità dell’operatore, fornire un’interpretazione corretta. A volte predicono eventi fortunati, come l’arrivo di un’eredità, mentre a volte presagiscono sventura. È importante, in tutti i casi, riflettere sul loro messaggio.

Chi perderà soldi in qualsiasi cosa farà settimana prossima? I Tarocchi rispondono

Investitori, azionisti, giocatori o no, a volte si ricevono delle vere e proprie batoste. Basta perdere il controllo di alcune rate, o imposte. Anche guasti, spese di straordinaria amministrazione, eventi di ogni genere, possono rappresentare una sorta di tsunami per realtà finanziarie personali già di per sé non pasciute. Se ti riconosci nel profilo della persona che la prossima settimana avrà un calo di fortuna, tieni presente, però che non si tratta di una condanna.

La previsione è valida per una sola settimana e non riguarda certo l’intera complessità della tua vita. Dunque, non bisogna spaventarsi, ma fare tesoro dei consigli ricevuti onde evitare eccessivi danni. Accanirsi contro il Fato, non serve. Piuttosto, è molto meglio ricavarsi un periodo di calma e di quiete, per riflettere sulle proprie azioni e sulle abitudini che andrebbero modificate, riappropriandosi almeno in parte del nostro destino.

Può essere anche un figlio o un nipote

Ad una prima occhiata sulla stesura libera di stampo generale, i Tarocchi sembrano subito chiari su un punto: la persona in questione è sfortunata in generale, non solo a livello economico. Questo, a causa dei suoi comportamenti, non tanto in virtù di chi sa quale accanimento divino. Si tratta di un ragazzo giovane, tra i 18 e i 30 anni, simboleggiato da un Cavaliere di Coppe. Potrebbe essere un segno d’Acqua (Scorpione, Cancro, Pesci). Di certo, con il Fante di Spade, egli ha avuto atteggiamenti immaturi, polemici, antipatici. Può essersi macchiato di qualche piccolo reato.

Forse ha anche spiato qualcuno o ha fatto la spia. Ciò gli ha creato notevoli problemi sul lavoro, pertanto rischia di perderlo. Il 4 con il 6 di Coppe e il Cavaliere di Spade, raccontano che questo ragazzo ha già ricevuto diversi richiami, specialmente dal responsabile o dal titolare, cui egli ha risposto con insofferenza e strafottenza. In famiglia, sta dando enormi dispiaceri a una donna, forse una madre o una zia, tanto che ella è indecisa se troncare i rapporti o no (Due di Spade e 3 di Spade). Cessando così di erogare ogni tipo di aiuto, anche economico.