Quanto costa vivere a Londra: anche Barbara D’Urso si è appena trasferita nella città inglese

Da giorni si sta parlando del trasferimento di Barbara D’Urso a Londra, ma sappiamo quanto costa vivere nella città inglese? È una delle città più importanti del Mondo ed ecco qualche dettaglio in più.

Londra è la capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito e conta oltre 9 milioni di abitanti. Nonostante il paese sia uscito dall’Unione Europea, sono tantissimi gli italiani che risiedono nella città inglese stabilmente o che si recano per studio e lavoro per brevi periodi.

Ultimamente se ne sta parlando tanto perché Barbara D’Urso ha deciso di trasferirsi proprio lì per un breve periodo annunciando di avere delle grandi novità in arrivo per il suo lavoro. Molte persone, però, non sanno quanto costa vivere a Londra e quanto serve mensilmente per stare sereni in città. In questo articolo proveremo a capirlo.

La città è prestigiosa e storica, meta ambita del turismo e non solo. Saperne un po’ di più è l’ideale, soprattutto se avete in programma di recarvi in Inghilterra nel breve periodo. Però, bisogna fare un po’ il punto della situazione sulle proprie finanze.

Quanto costa vivere a Londra: affitti e non solo

Secondo l’Anagrafe degli Italiani all’estero, sono quasi 500 mila le persone che risiedono in questo periodo a Londra. Ci sono diversi motivi che possono portare alla scelta di muoversi verso la città inglese: motivi di studio, di lavoro, esperienze di breve periodo, motivi personali.

Spesso, però, si dice di Londra che sia una città molto cara. Parliamo, ad esempio, di quanto costa vivere in affitto. Secondo Numbeo, l’indice di affitto è pari a 73,05 e nei quartieri più economici il costo mensile si aggira su 580-600 sterline. Dunque, quasi 700 euro.

Inoltre, per un appartamento di 85 mq il costo mensile di elettricità, riscaldamento, luce, acqua e spazzatura si aggira attorno alle 200 sterline (232,90 euro).

Naturalmente, a questo bisogna poi aggiungere molte altre spese. Per una visita dal medico privato servono circa 100 sterline, circa 32 se si vuole avere internet nel proprio appartamento, 20 per un taglio di capelli, 15 per un pasto economico fuori casa.

Insomma, pare occorra fare davvero un po’ di calcoli sulle proprie possibilità economiche prima di decidere di trasferirsi in città. Anche se, ovviamente, dipende poi dal lavoro e dallo stipendio che una persona percepisce.

Un po’ di storia

Londra è una città multietnica e cosmopolita. Ha un flusso migratorio costante nei suoi 9 aeroporti. I primi a stabilirsi nella città furono i Romani, poi nel tempo divenne il centro della storia e della cultura inglese.

Infatti, è presente la residenza ufficiale della monarchia britannica e la sede del Parlamento inglese. Basta guardarsi attorno ad un qualsiasi angolo della città per assaporare storia, cultura e fascino indescrivibile.