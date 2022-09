Su tutte le riviste specializzate sono sempre riportate quelle che sono chiamate le raccomandazioni degli analisti. In sostanza gli addetti ai lavori esprimono il loro giudizio sulle società quotate indicando, tra le altre cose, il prezzo obiettivo.

Alcune riviste, poi, calcolano anche la media del prezzo obiettivo. Abbiamo analizzato queste informazioni e calcolato le migliori azioni a Piazza Affari secondo gli analisti utilizzando come parametro per la classificazione il livello attuale di sottovalutazione rispetto al prezzo obiettivo medio.

Secondo questo approccio il miglior titolo è risultato essere SECO con una sottovalutazione rispetto al prezzo obiettivo medio pari a oltre il 100%. Da notare che la dispersione negli obiettivi indicati dagli analisti è di poco superiore al 10%. In questa speciale classifica SECO è seguita da Danieli e Stellantis.

Se, invece, si guarda alla valutazione sulla base dell’analisi fondamentale si scopre che il titolo è fortemente sopravvalutato. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili è circa quattro volte superiore a quello medio del settore di riferimento. Anche il rapporto tra prezzo e fatturato è molto elevato (vale 3) non solo rispetto al settore di riferimento, ma anche in assoluto.

Le migliori azioni a Piazza Affari secondo gli analisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 settembre a 4,22 euro, in ribasso del 5,13% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un rialzo che ha portato il titolo tra l’agosto e il dicembre del 2021 a guadagnare oltre il 150%, è iniziata una discesa, tuttora in corso, che ha portato a una discesa di circa il 60%.

Al momento, quindi, le quotazioni sono dirette verso l’obiettivo più probabile in area 3,678 euro (I obiettivo di prezzo) con un unico ostacolo sul percorso ribassista posto in area 4,156 euro. Qualora il ribasso, poi, dovesse continuare gli obiettivi successivi sono posti in area 2,426 euro (II obiettivo di prezzo) e area 1,174 euro (II obiettivo di prezzo).

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 4,452 euro. In questo caso potrebbe essere probabile un ritorno in area 7 euro.

