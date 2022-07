Le malattie delle piante più comuni in estate e i possibili rimedi

Avere l’orto oppure il giardino è di grande soddisfazione e può portare a grandi benefici sotto diversi punti di vita. Prendersi cura delle piante fa bene al fisico perché si fa un po’ di movimento e poi fa bene anche alla mente perché la si tiene impegnata nell’organizzare e nel preparare le varie attività. Inoltre, dall’orto si può avere un grande raccolto di verdure sane e nutrienti, mentre dal giardino tanti fiori profumati e frutti succosi.

È un’attività che richiede tempo, organizzazione, lavoro e un po’ di fatica, ma ne vale sempre la pena. Anche a fronte di alcuni inconvenienti che sono sempre lì dietro l’angolo e che purtroppo si verificano in tutte le stagioni, quindi anche in estate. Con le alte temperature, con il clima secco oppure con il clima troppo umido ci sono alcune malattie che possono intaccare le piante.

Qui di seguito ecco le malattie delle piante più comuni in estate; cercando di analizzarne le cause e i possibili rimedi sapremo agire tempestivamente e nel modo giusto per risolvere la situazione e far tornare le piante forti e in salute.

Batteri e funghi

Una delle malattie più pericolose che può colpire, ad esempio, il pero o il melo è il fuoco batterico. È causato dal batterio Erwinia amylovora che colpisce non solo le pomacee, ma anche piante ornamentali come quelle appartenenti alla famiglia delle Rosacee. Questo virus si manifesta nella pianta con avvizzimento e annerimento di rami giovani, poi fiori e frutti. L’unica soluzione possibile è quella di chiamare gli specialisti.

I meloni e le angurie, invece, sono maggiormente soggetti ad un’altra malattia portata dai nematodi. Questi sono dei parassiti che trovano il loro habitat naturale in terreni umidi, poco filtrati, con acqua stagnante. Le foglie della pianta risulteranno appassite e gialle e ci saranno conseguenze anche per le radici. L’ideale sarebbe prevenire la loro presenza, ma a danno già in corso si possono utilizzare dei prodotti chimici o naturali, come i fumiganti oppure la tecnica della biofumigazione.

Le malattie delle piante più comuni in estate e i possibili rimedi

A rischio sono anche i pomodori e la vite. Questi possono essere attaccati dalla Peronospora, una malattia di origina fungina anche letale. Questa prolifera in ambienti secchi, quindi in quei periodi in cui c’è siccità. Causa una muffa grigia o bianca sulla pianta e sui suoi frutti. L’unico rimedio è quello di usare prodotti a base di rame.

Attenzione sempre agli alberi da frutto, soggetti anche in estate all’attacco di afidi, cocciniglie, e della cosiddetta “mosca della frutta”, il parassita più comune. È importante adottare sempre il trattamento estivo a base di oli minerali leggeri. Naturalmente è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista del settore.

Lettura consigliata

Il sistema di irrigazione fai da te per bagnare le piante in vacanza