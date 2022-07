Ognuno di noi a volte sente il cuore battere in un modo diverso dal solito. Questo può capitare in diverse occasioni. Basti pensare ad un’emozione forte, come la gioia, la paura, lo spavento. In quel momento c’è bisogno di maggiore afflusso di sangue nell’organismo e il cuore si regola di conseguenza pompandolo molto velocemente. Oltre al petto, il battito si può sentire anche nelle orecchie, nelle mani, nella testa.

Tuttavia, ci sono occasioni in cui non si è governati da emozioni particolarmente forti, eppure si ha lo stesso la sensazione che il cuore salti un battito, oppure come se il cuore si fermasse per un momento per poi riprendere il suo ritmo naturale. È una sensazione comune, che sarebbe avvertita da molte persone. Questa “sensazione” non è immaginaria, è una cosa che avviene davvero ed è una condizione ben precisa.

Senza farsi prendere dal panico, ecco qui di seguito che cosa significa quando si avverte la sensazione del cuore che salta un battito, che cosa implicherebbe per l’organo, per la nostra salute e che cosa si dovrebbe fare. Naturalmente rimane sempre d’obbligo consultare uno specialista in questo caso.

Ritmo irregolare

A volte il percepire il battito del cuore, soprattutto se irregolare, può essere molto spiacevole. Infatti, può avvenire una strana sensazione anche in gola e nel collo. Questo tipo di sintomi viene segnalato in modo molto frequente dalle persone ai dottori. Si calcola che il 16% delle persone riferisca questo aspetto al proprio medico di famiglia e poi chieda di poter fare degli accertamenti cardiologici.

La sensazione del cuore che salta un battito è comune e ha un nome

Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di palpitazioni che possono comparire per diverse cause quali il fumo, l’assunzione di alcuni medicinali, l’aver bevuto bevande con troppa caffeina. Di solito queste palpitazioni si risolverebbero da sole e non sarebbe necessaria una terapia. A volte basterebbe soltanto cambiare stile di vita per non sentire più questo fastidio nel petto. Altre volte, invece, potrebbe trattarsi di extrasistole. Si tratta di un’anticipazione del battito cardiaco che provoca una sensazione di vuoto nel petto.

Questa condizione in un individuo sano, come riferisce la Fondazione Veronesi, può essere del tutto benigna ed essere dovuta ad una carenza di potassio. Se si verifica negli atri del cuore si potrebbe stare maggiormente tranquilli, di meno se si verifica nei ventricoli. A questo punto la situazione deve essere monitorata, soprattutto in presenza di altri problemi di salute come alla tiroide o altre patologie cardiache. L’importante sarebbe avere una dieta equilibrata, controllare il colesterolo e affidarsi sempre alle indicazioni dello specialista con controlli periodici.

