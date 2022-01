Le patate sono uno degli alimenti più apprezzati ed utilizzati in cucina per la creazione di gustosi e prelibati contorni. Amate in padella, fritte e croccanti al forno sono un vero e proprio must have delle tavole di tutto il Mondo.

Una variante deliziosa per proporle in tavola è sottoforma di purè. Un contorno cremoso in grado di avvolgere ma di non coprire il sapore delle altre pietanze.

Il purè è una preparazione semplice che vede come protagonista le patate lesse, a cui è possibile aggiungere del latte e del burro per rendere la sua consistenza più cremosa. Infine possiamo insaporirlo con l’aggiunta di parmigiano e qualche spezia come la noce moscata.

Il segreto inaspettato per un purè di patate cremosissimo e aromatizzato senza burro per un contorno originale

Come ogni ricetta che si rispetti ne esistono diverse versioni e varianti, senza burro, senza latte, arricchito con formaggi a pasta filante.

Durante la preparazione del purè la scelta più importante è quella delle patate. La scelta è indifferente tra quelle a pasta gialla e a pasta bianca. In quanto il segreto inaspettato per un purè cremosissimo sta nello scegliere le patate più vecchie e farinose, l’importante è che siano integre e senza germogli. Il risultato sarà eccellente.

Per portare in tavola una ricetta diversa dal classico purè possiamo decidere di aromatizzarlo. Ed oggi per farlo abbiamo scelto di utilizzare rosmarino e salvia.

Aromatizzato

Ingredienti per 4 persone:

1 chilo di patate a pasta gialla;

250 millilitri di latte anche vegetale;

3 cucchiai di parmigiano;

30 grammi di olio Evo;

3 rametti di rosmarino;

25 grammi di prezzemolo;

5 foglie di salvia;

Un pizzico di noce moscata;

Sale e pepe q.b.;

Procedimento

Lavare accuratamente le patate e dividere in più parti uguali; mettertele in una pentola e ricoprirle con abbondante acqua. Lasciarle lessare per 20–25 minuti, il tempo utile affinché risultino morbide ai lembi della forchetta. Scolarle e procedere a rimuovere la buccia; successivamente schiacciarle con uno schiacciapatate o un passaverdure. Meglio evitare di frullarle, l’importante è non lasciare pezzetti interi all’interno della preparazione. Posizionarle in un pentolino e aggiungere le erbe aromatiche ridotte in pezzetti piccolissimi. Infine aggiungere il parmigiano e versare a filo, poco per volta il latte precedentemente riscaldato. Posizionare il pentolino sul fuoco a fiamma bassa e versare l’olio d’oliva, così da mantecarlo per 1 minuto. Il risultato sarà un purè di patate cremosissimo e profumatissimo. Se il purè dovesse risultare eccessivamente duro aggiungere un paio di cucchiai di latte.

Chicche di cremosità

Per un purè ancora più cremoso anzi quasi colloso è possibile scegliere per la sua preparazione le patate novelle. Sconsigliate se preferiamo un purè cremoso ma più consistente.