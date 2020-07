Le invenzioni per dedicarci alle energie rinnovabili

Le invenzioni che ci stanno permettendo di abbandonare i combustibili fossili per dedicarci alle energie rinnovabili. Il futuro, come si sa, non è del petrolio. E’ delle energie cosiddette rinnovabili. Energie praticamente infinite, come quella geotermica. O l’energia del vento, quella solare o le celle a combustibile di idrogeno. Vediamo dunque quali sono le invenzioni che ci stanno permettendo di abbandonare i combustibili fossili per dedicarci alle energie rinnovabili.

Una micro turbina ad acqua che può alimentare decine di case nelle zone rurali. Genera energia 24 ore al giorno. E può essere installata nella maggior parte dei fiumi e dei canali. L’acqua che scorre libera alimenta la turbina del generatore. Ed è anche sicura per il passaggio dei pesci.

La turbina Waterotor è realizzata appositamente per acque a movimento lento. Funziona in correnti lente fino a 3,5 km/h, quindi può essere usata quasi ovunque. E’ la prima del suo genere. E, come la precedente, è anche sicura per la fauna acquatica.

Un fiore gigante è fatto di pannelli solari. Lo SmartFlower imita il modo in cui i girasoli assorbono l’energia solare. Questo pannello solare evoluto ha un sistema di tracciamento, che usa per seguire il sole, come fanno i girasoli veri.

HomeBiogas 2.0 trasforma gli avanzi di cibo in gas. I batteri digeriscono i rifiuti e li trasformano in biogas. L’apparecchio può assorbire fino a 6 litri di rifiuti al giorno. E può produrre fino a tre ore di gas da cucina. Può anche produrre fertilizzante.

Un impianto solare galleggiante che genera più elettricità rispetto agli impianti solari tradizionali. Questo perché l’acqua aiuta a raffreddare i pannelli, migliorandone l’efficienza. I pannelli sono progettati per resistere alle intemperie estreme. E sono anche riciclabili.

Altre invenzioni che ci stanno permettendo di dedicarci alle energie rinnovabili

Piastrelle per pavimenti che utilizzano i passi per generare elettricità. Possono generare fino a 7 watt di potenza per ogni gradino. Sono più efficaci nelle zone ad alto traffico, come le città. L’azienda ha utilizzato le piastrelle anche per caricare un Tesla.

Il GoSun Grill è alimentato con la luce del sole. I riflettori concentrano i raggi del sole su un tubo di metallo, creando temperature di cottura fino a 287°C. Il cibo va direttamente all’interno del tubo cilindrico.

La Ecocapsule è una microcapsula di alloggiamento. E può ospitare due persone per un anno. Ha tutti i comfort necessari: cucina, bagno e ripostiglio. È alimentata da celle solari e da una turbina eolica. Raccoglie e filtra anche la pioggia per l’acqua potabile.

Il Saphonian è una turbina eolica senza pale. Imita l’ala di un uccello o la coda di un pesce. Ed è stata progettata per imitare le vele di una nave. Andare senza pale potrebbe essere più economico che costruire turbine tradizionali. E non interferisce con le onde magnetiche o radar.

La lanterna Hydralight è un’alternativa ecologica alle tradizionali lanterne a gas. Funziona con acqua salata e una cella di energia. La lanterna è semplice da usare. Basta una sola immersione in acqua salata, ed è pronta. E può emettere più di 250 ore di luce.

Acque di scarico che vengono trasformate in biodiesel. Il contenuto di carbonio nei rifiuti umani viene convertito in energia. Gli ingegneri dicono che il biodiesel può essere usato nei normali motori diesel delle auto con poche o nessuna modifica.