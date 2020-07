A fine anno nasceranno molti bambini, dicono, i “corona babies”. Le future mamme si preparino dunque al fatto che i neonati non sono tutti pacifici e ridenti come nelle pubblicità dei pannolini. Qualche volta soffrono di piccoli disturbi della crescita che li rendono irritabili e nervosi. Con queste premesse, ogni momento della giornata diventa un momento di stress. Ecco alcuni consigli della nostra redazione lifestyle per semplificare la vita delle mamme, nei momenti difficili.

L’ora della pappa

Se dopo il biberon il neonato soffre di rigurgiti di latte, bisognerebbe cambiargli la tutina ogni tre minuti. Perché l’odore acido di ogni rigurgito che finisce sul petto, cioè sulla tutina o la camicina, gli provoca continue nausee. Inumidire un panno, intingerlo nel bicarbonato di sodio e tamponare gli indumenti dal collo in giù. L’odore sparisce e si può cambiarlo quando inizia una serena digestione. Durante lo svezzamento invece, arriva la fame notturna. Preparare un passato di verdura, farlo raffreddare e metterlo in bidoncini vuoti dello yogurt provvisti di coperchio. Infilarli in sacchetti di plastica chiusi bene da legaccio. Congelarlo per il giorno in cui se ne avrà bisogno.

Riprendere il sonno notturno

Come trattare i neonati ‘difficili.’ Dopo la poppata o il pasto notturno, alcuni lo sono davvero. Per loro riprendere sonno non è sempre facile. Basta mettere una boule di gomma con acqua calda nel lettino avvolta in un panno morbido. La si inserisce quando si prende in braccio il bambino. Dopo il pasto, sentendo qualcosa di morbido e caldo vicino a sé, il piccolo si addormenterà immediatamente. Bisogna poi ricordarsi di togliere dalla culla la boule, perché si raffredda in fretta. Quando si è in viaggio, si potrebbe sostituire la culla o il lettino da viaggio con una piccola piscina di plastica gonfiabile. E’comodissima da usare anche in spiaggia o in piscina. Si può ‘vestirla’ con copertine o lenzuoli di lino.

Prendere una medicina

Se il neonato ha difficoltà nell’ingerire gocce o compresse, scioglierle nel succo di mela, che ha un odore molto invitante. Per far abbassare la lingua al bambino quando si vuole controllare la gola, bisogna usare un lecca lecca al lampone. L’aerosol, la misurazione della pressione e le iniezioni si fanno senza problemi mettendogli davanti un telefono o un pc con un cartone animato. Per togliere un cerotto, conviene strofinarlo, prima di tirare, con un batuffolo di cotone imbevuto di olio per bambini.

Bagno, shampoo, taglio dei capelli e pulizia delle orecchie si fanno come niente davanti a un pc con un cartone animato, posizionato a due metri di distanza dalla vasca o a un metro dal seggiolone, ad altezza occhi. Per non far colare lo shampoo negli occhi, passare su ciglia e sopracciglia un batuffolo con po’ di vaselina. Per togliere una spina o una scheggia del parquet dal dito di un bambino che inizia a gattonare, bisogna farglielo tenere per qualche minuto dentro un bicchiere con due dita d’olio. Si può anche applicare al dito un cubetto di ghiaccio, per anestetizzare la parte.