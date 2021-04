Gli studi affermano che il decadimento cutaneo è un processo che ha inizio gradualmente attorno ai 25 anni di età. Proprio per contrastarlo, quindi, è necessario assumere delle precauzioni da giovani in modo da arrivare preparate alla vecchiaia.

Esistono due metodi che risultano molto efficaci per rallentare l’arrivo delle rughe. Oggi spieghiamo quali sono, illustrando le infallibili mosse per avere la pelle splendente e giovane anche dopo i cinquant’anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Proteggerla adeguatamente

Il peggior nemico della pelle è il sole. I suoi raggi, infatti, possono contribuire a portarla alla rovina, disidratandola e riducendola incartapecorita. Quindi è meglio proteggerla adeguatamente ed evitare la tintarella compulsiva nel modo più assoluto.

Meglio rilassarsi al mare sotto l’ombrellone o proteggere il volto con un cappello di paglia a tesa larga. L’importante è non scordarsi mai della protezione solare per allontanare i raggi UVA. I puristi sono convinti che questa accortezza andrebbe messa in atto non solo d’estate, ma tutti i giorni. Questo gesto serve, infatti, a mettere una barriera contro la luce che filtra dalle finestre.

Ricordarsi sempre di idratarla

Il secondo metodo per mantenere la superficie cutanea intatta e integra è darle il giusto nutrimento. È importante innanzitutto struccarsi prima di andare a dormire e poi applicare una crema giusta per il nostro tipo di pelle.

Per quelle più secche serviranno delle composizioni più ricche. Mentre, invece, quelle miste e grasse avranno bisogno di un’idratazione più leggera. Una volta a settimana è anche necessario fare uno scrub. E ciò al fine di stimolare il ricambio e rimuovere lo strato superiore di cellule morte.

Oggi abbiamo spiegato le infallibili mosse per avere la pelle splendente e giovane anche dopo i cinquant’anni. Se si desidera prendersi cura del proprio viso, consigliamo di provare un’utilissima maschera a base di pochi ingredienti naturali. Ecco qui il modo per ottenere una maschera per il viso, semplicissima da preparare, per combattere la sensazione di unto della pelle grassa e mista.