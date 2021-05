Fra poche settimane termina la scuola e come sempre ci si trova davanti al problema di archiviare libri e quaderni utilizzati nel corso dell’anno. Se si possiede lo spazio sufficiente per conservarli, potrebbe essere utile trovare un’idea originale per poterli tramandare ai propri figli come un bellissimo ricordo della propria infanzia. Questa è l’idea per il riciclo e il metodo più creativo e funzionale per conservare i quaderni scolastici e trasformarli in preziosi ricordi.

Cosa serve?

Procurarsi dei contenitori con coperchio di plastica trasparenti per lo stoccaggio degli oggetti in cantina. Sarà necessario per proteggere i quaderni dall’umidità e dalla polvere e preservarli nel tempo. Munirsi di pinzatrice, forbici, carta da pacco bianca o avana, cordoncino di spago.

Come procedere

Questa idea di riciclo è davvero molto facile e veloce, oltre ad essere un metodo semplici e divertente per sfruttare i materiali, rispettando l’ambiente.

Raggruppare per materia i quaderni e impilarli uno sull’altro in ordine da settembre a giugno, pinzando fra loro le copertine. Se alcuni quaderni non sono finiti, tagliare le pagine bianche. Sarà possibile conservarle e riutilizzarle facilmente magari praticando i fori per i raccoglitori. Una volta che i quaderni sono attaccati fra loro, si è venuto a creare una sorta di faldone. Con la carta da pacco ora bisogna impacchettarlo e poi chiuderlo col cordoncino di spago.

Coinvolgere i bambini

Anche loro avranno un ruolo attivo in questo lavoro. Cioè quello di decorare con disegni il pacco creato e scrivere sul fronte anno e materia dei quaderni al suo interno. Così conservati, potranno diventare dei piccoli tesori che custodiranno i ricordi degli anni passati a scuola, soprattutto nelle classi delle elementari. Quando da adulti si ritroveranno fra le mani questi doni, non potranno che emozionarsi. Questa è l’idea per il riciclo e il metodo più creativo e funzionale per conservare i quaderni scolastici e trasformarli in preziosi ricordi.