Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie da godere in un preciso fattore temporale. Un Lettore ha chiesto agli Esperti d ProiezionidiBorsa: le ferie non godute hanno una scadenza e se non pagate si perdono? Per rispondere a questa domanda bisogna chiarire alcuni aspetti specifici.

Il primo aspetto riguarda la monetizzazione delle ferie in busta paga. Le ferie non possono essere monetizzate e sono irrinunciabili. Questo significa che il lavoratore ha diritto alla fruizione delle ferie.

Le ferie sono monetizzabile solo quando si cessa il rapporto di lavoro, in quel caso è riconosciuto nella busta paga il valore corrispondente ai giorni di ferie non godute.

I giorni di ferie non goduti devono essere recuperati entro il 30 giugno 2021, si tratta delle ferie maturate nell’anno 2019 e non utilizzate. Molti i datori di lavoro che per l’emergenza Covid, prima della cassa integrazione, sono ricorsi alle ferie.

Un diritto per tutti i lavoratori

Il Decreto Legislativo numero 66/2003 all’articolo 10, prevede che i lavoratori hanno diritto alle ferie retributive. Le ferie possono variare in base ai CCNL di categoria, ma non possono essere meno di 4 settimane in un anno. Inoltre, devono essere utilizzate nel modo seguente:

a) due settimane nell’anno in cui maturano;

b) due settimane entro diciotto mesi dall’anno di maturazione.

Da questo si evince, che le ferie si devono godere. Inoltre, entro i 30 giugno 2021 si devono godere le ferie maturate e non godute nell’anno 2019.

Le ferie sono un diritto per tutti i lavoratori e sono irrinunciabili e non possono essere monetizzate (tranne alla cessazione del rapporto di lavoro).

Quando si perdono le ferie? Le ferie si perdono quando il datore di lavoro invita il lavoratore ad usufruire delle ferie ma quest’ultimo non le richiede. Inoltre, se il datore di lavoro invita più volte il lavoratore a fruire delle ferie e il lavoratore non lo fa, rischia alla cessazione del rapporto di lavoro di perde il diritto all’indennità sostitutiva. Questo principio si applica sia nel settore pubblico che in quello privato.

Da precisare che le ferie non godute fanno scattare l’obbligo del versamento dei contributi INPS