Anche se siamo arrivati in autunno, non dobbiamo arrenderci al grigiore di queste giornate. È vero, l’estate ormai è finita e molte foglie stanno cadendo. Le piantine che avevano resistito anche al caldo più intenso purtroppo ora stanno appassendo. Ci sembra, insomma, che la nostra casa perderà colore fino alla primavera.

In realtà, ci sono tante piante che d’autunno regalano uno spettacolo meraviglioso, poiché sono fiorite anche in questo periodo. Oggi ne andiamo a scoprire ben tre, così che il Lettore possa scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze. Conosciamo, dunque, le eccezionali piante che non possono mancare per interni e balconi spettacolari in autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Le tre specie perfette

Iniziamo con l’hydrangea quercifolia. Ci sono tante piante della famiglia dell’hydrangea, ma solo la varietà quercifolia esibisce i migliori colori in autunno. Questa è una bella pianta ornamentale, che viene utilizzata soprattutto in parchi ed aree verdi per dare un po’ di colore. Essa d’autunno ha delle bellissime foglie verdi e porpora e presenta tanti piccoli fiorellini bianchi.

Il mix di colori che esibisce è davvero unico e rende immediatamente riconoscibile i nostri esterni. Se vogliamo acquistarla, assicuriamoci di coltivarla in un suolo con pH attorno al 5, quindi un po’ acido. Inoltre, posizioniamola in modo che goda del sole mattutino e sia in penombra nel pomeriggio.

La seconda pianta che vediamo è il sedum. Ci sono vari tipi di pianta di sedum, per cui scegliamo quella che preferiamo. Noi consigliamo la varietà chiamata “Herbstfreude”, che significa “gioia d’autunno”. Essa ha steli di colore verde chiaro e tanti bellissimi fiorellini viola. Formano dei piccoli mazzi di fiori che non possono passare inosservati. Se decidiamo di coltivarlo, è meglio metterli all’aperto ed irrigarli frequentemente.

Le eccezionali piante che non possono mancare per interni e balconi spettacolari in autunno

Concludiamo con l’Heuchera. Si tratta di una pianta perenne estremamente resistente, che mantiene i suoi colori sia nei primi freddi dell’inverno che durante la primavera. Ha quindi una lunga vita ed è perfetta anche per l’autunno.

Possiede bellissime foglie, che a seconda della varietà possono essere rosse, gialle e persino rosa o viola. Alcune varietà fanno anche sbocciare dei piccoli fiori, ma sono soprattutto le foglie a regalare tanto colore.

Anche l’Heuchera è utilizzata soprattutto come pianta ornamentale, proprio per il suo imperdibile fogliame. Se decidiamo di coltivare l’heuchera, assicuriamoci di avere un buon terreno fertile e irrighiamo spesso. Mettiamola pure in pieno sole d’autunno, se non fa troppo caldo. È ottima coltivata in vaso, sia all’interno che sul balcone.