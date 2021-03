Quando dobbiamo risolvere un problema dentro casa ci ritroviamo spesso a chiederci cosa avremmo potuto fare per evitarlo. C’è da dire che in molti casi non dipende da noi, bensì da fattori che vanno al di là delle nostre competenze. Da una tubatura che si rompe a causa del maltempo al soffitto che si rovina per colpa del vicino che abita al piano superiore, la lista è lunga. In altri casi però è molto probabile che una parte di responsabilità sia nostra, e in questo caso è necessario comprenderlo, al fine di non ritrovarsi più nella stessa situazione.

Il bagno

La stanza dove solitamente ci troviamo a dover affrontare la maggior parte degli inconvenienti legati all’ambito domestico è senza ombra di dubbio il bagno. Tra tubature, scarichi e lavandini sono tante le cose che ahimè possono capitare. Oggi ci occupiamo di uno dei problemi più diffusi e di come, forse inconsapevolmente, contribuiamo quotidianamente a crearlo. Vediamo di cosa si tratta nello specifico. Attenzione a buttare nella tazza del bagno questo oggetto dannoso per lo scarico!

Il fumo fa male

Sono in tanti ad utilizzare lo scarico del water per utilizzi diversi da quello per cui è stato pensato. Molti infatti lo scambiano per un cestino e buttano al suo interno molti materiali che, invece, troverebbero il loro posto nella spazzatura. Oltre ai più conosciuti, ce ne sono alcuni che forse per la loro piccola dimensione non vengono considerati rischiosi. Ma purtroppo lo sono, e vediamo perché. Infatti, attenzione a buttare nella tazza del bagno questo oggetto dannoso per lo scarico.

Una gran parte dei fumatori che si concedono il lusso di fumare dentro l’abitazione sono abituati, quando il portacenere non è nelle vicinanze, a buttare il mozzicone nello scarico. Si tratta di un grave sbaglio, che porterà quasi sicuramente a dei problemi. Infatti non soltanto l’acqua si contaminerà, ma si creerà piano piano un’ostruzione dovuta proprio ai tanti mozziconi accumulati. Per non parlare del fatto che il materiale di cui sono fatti i filtri di sigaretta non si degrada facilmente, e questo non fa che peggiorare la situazione. Ricordiamoci dunque di buttare la sigaretta sempre nei luoghi appositi, per non dover chiamare l’idraulico più volte l’anno per lo stesso problema.