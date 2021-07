Con le vacanze alle porte, molte persone hanno già deciso dove andare. Altri invece sono ancora alla ricerca, e magari hanno anche vincoli di budget stringenti. Infatti le ferie possono essere molto costose, soprattutto se dobbiamo viaggiare con tutta la famiglia. Poi non dimentichiamoci che l’ultimo anno e mezzo è stato pesante sulle tasche di tanti italiani.

Oggi cerchiamo di risolvere questo problema, consigliando delle mete bellissime ma che non ci costringono a spendere troppo. Vediamo quindi le due splendide mete italiane per una vacanza meravigliosa e a basso costo.

Gradara

Partiamo da una località poco conosciuta nelle Marche. Gradara ha circa 5.000 abitanti e si trova in Provincia di Pesaro. Questo bellissimo borgo regala un tuffo nella storia, grazie alle sue architetture medievali. In questo senso non si può non citare il castello, che è stato sede di tante famiglie nel corso degli anni, la più famosa delle quali è quella dei Malatesta.

Però non è solo il castello a essere splendido. Tutto il borgo infatti è perfetto per una camminata rilassante in mezzo a storia e arte. Ci sono anche varie chiese e musei che meritano sicuramente una visita.

Non dimentichiamo poi di fare anche un salto in qualche ristorante tipico per gustare qualche specialità marchigiana. Dai cappelletti ripieni di carne locale alle costolette d’agnello, troveremo di sicuro di che godere in mezzo alle delizie di Gradara.

Chioggia

Ora ci spostiamo invece molto più a nord, fino al Veneto. Questa cittadina di circa 50.000 abitanti si trova poco a sud di Venezia, e di sicuro saprà sorprenderci.

Chioggia è perfetta per chi vorrebbe andare a visitare Venezia ma non ama né il chiasso dei turisti né gli alti prezzi che si trovano là. Infatti anche Chioggia è sul mare, ed assomiglia in tutto e per tutto ad una piccola Venezia. È insomma una deliziosa “sorella minore” che non possiamo proprio perderci. Consigliamo un bel giro in centro tra i suoi canali, per un week end all’insegna del relax.

Ecco dunque le due splendide mete italiane per una vacanza meravigliosa e a basso costo. Non sempre delle buone ferie devono essere pagate care.

