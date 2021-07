Finalmente la cura “cocoon”, raccontata in un famoso film fantasy diretto da Ron Howard, è alla portata di tutti. È incredibile, possiamo ringiovanire di tre anni in meno di otto settimane. Proprio come gli anziani di quel film, che però di anni ne perdevano trenta.

Si è scoperta una dieta studiata appositamente per favorire il ringiovanimento del nostro corpo. La scoperta arriva dall’Helfgott Research Institute, con l’assistenza di laboratorio del Centro per l’analisi del genoma della Yale University. È stato condotto uno studio innovativo sulla nutrizione over 50 su un gruppo di persone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I risultati sono stati analizzati, in modo separato e indipendente, presso la McGill University e la National University of Natural Medicine e sono assolutamente strabilianti. Ecco di cosa si tratta. Le prime notizie raccolte sono a cura degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Il regime alimentare che agisce sul DNA

Possiamo davvero ringiovanire di tre anni in meno di otto settimane con questo metodo che combina dieta e stile di vita. Possiamo farlo attraverso il bilanciamento della metilazione del DNA. Spieghiamo di cosa si tratta.

Il nostro DNA contiene le combinazioni di quattro nuclei che racchiudono sostanze come la citosina, la guanina, le timine e l’adenina. Se a qualcuna di queste si aggiunge un gruppo di altri elementi, detto gruppo metilico, ecco cosa succede.

È possibile influenzare il comportamento di alcuni dei geni che regolano le singole funzioni nel nostro organismo. Inclusi quelli responsabili dello sviluppo di una malattia o di un processo considerato irreversibile come l’invecchiamento.

È incredibile possiamo ringiovanire di tre anni in meno di otto mesi

Questo studio, pubblicato il 12 aprile 2021, riguarda il programma nutrizionale seguito da 43 maschi di età compresa fra 52 e 70 anni. Fornisce prove scientifiche che i cambiamenti nello stile di vita e nella dieta possono determinare una riduzione immediata della nostra età biologica.

La dieta “cocoon”, ideata dal medico nutrizionista Kara Fitzgerald, deve essere abbinata ad adeguato sonno e relax. È incentrata su alcune verdure, ma include integrazioni con fegato, uova, probiotici e fitonutrienti.

Alla fine si è osservata una rilevante riduzione dell’età biologica dei soggetti. Questa ricerca fornisce la prima osservazione della possibilità di utilizzare la nutrizione per migliorare il nostro benessere. Dopo le diete detox salva-ambiente, insomma, è ora di quelle salvavita.