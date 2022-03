La primavera è ormai arrivata e sono tantissime le coppie che non vedono l’ora di riprendersi il tempo perduto e godersi la bella stagione. Non è però sempre facile riuscire a trovare dei posti nuovi e poco conosciuti in cui potersi godere al meglio i bellissimi paesaggi primaverili. Proprio per questo motivo, oggi andremo alla scoperta di un piccolo tesoro europeo del quale le coppie più romantiche non potranno non innamorarsi. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una stupenda fioritura da ammirare nel mese di marzo

Ci sono alcuni eventi floreali così belli da aver conquistato l’attenzione di tantissime persone in giro per il Mondo. Parliamo, ad esempio, del famosissimo Hanami, tradizione dedicata alla fioritura dei ciliegi ormai conosciutissima anche al di fuori del Giappone. Eppure, non tutti sanno che per godersi dei bellissimi spettacoli floreali non c’è bisogno di allontanarsi troppo dall’Italia. Nella vicinissima Spagna esiste infatti una località rinomata per i suoi paesaggi fioriti che si estendono per ettari ed ettari. Parliamo dei terreni di Aitona, località della vicina Catalogna.

Le coppie più romantiche non potranno perdersi una passeggiata in questo stupendo paesaggio fiorito capace di regalare delle emozioni indimenticabili

Passeggiando per i terreni di questo piccolo paesino che conta poco più di 2.000 anime, si rimarrà infatti folgorati. Durante il mese di marzo, infatti, le distese di peschi coltivati in questa zona a partire dal secolo scorso esplodono in una fioritura estremamente suggestiva. Si potrà così approfittare di alcuni itinerari predisposti apposta per potersi godere questa bellissima fioritura mano nella mano con la persona amata. Uno di questi percorsi condurrà i turisti, tra bellissimi fiori dalle sfumature dal rosa al rosso scuro, fino ad un eremo. Da qui si potrà avere una bellissima visuale su tutta la distesa fiorita.

Prima di partire alla volta di questa bellissima località è però importante informarsi per bene, in quanto la fioritura dei peschi dura solamente 2 settimane. Una volta presentata questa bellissima località, vogliamo però ricordare ai nostri lettori che per godere di bellissimi paesaggi primaverili non è sempre necessario viaggiare all’estero. Infatti, anche il nostro Paese presenta delle bellissime località, perfette per gli amanti della primavera e soprattutto dei tulipani. Inoltre, gli amanti della storia che non riescono proprio a resistere al fascino delle antiche contrade nostrane dovrebbero assolutamente visitare alcuni di questi borghi.

