Ci sono momenti, nella nostra vita, in cui possiamo sentirci sopraffatti.

A volte sembra davvero che tutto arrivi nello stesso momento e, che quando le cose inizino ad andare storte, proseguano per quella strada.

È proprio in questi periodi che possiamo scoprirci disposti a tentare qualsiasi cosa per favorire la buona sorte.

Ovviamente, non stiamo parlando di sofferenze psicologiche profonde che, in ogni caso, devono necessariamente essere trattate da specialisti.

Ci sono, però, alcuni rituali “pagani”, privi di fondamento scientifico, ma sui quali si sono fondate culture dai tantissimi seguaci.

Tra questi possiamo trovare il rituale che allontanerebbe brutti ricordi, contribuendo a liberarsi di pensieri ed energie negative.

Il tutto rientra nell’ambito della famosa “psicomagia”.

Cos’è la psicomagia

La psicomagia trova il suo fondatore e principale rappresentante in Alejandro Jodorowski.

In poche parole si tratterebbe di una forma di “terapia”, come abbiamo detto che non si fonda sulla scienza ma sull’arte.

Il tutto si basa sull’assunto che “ciò che non è reale può avere effetti molto reali”.

Ed è sulla scia di questo che sembrerebbe possibile, attraverso rituali e gesti, ritrovare l’energia, la positività e le forze che influenzerebbero alcuni stati dell’uomo.

Questi, secondo le teorie di Jodorowski, sarebbero cruciali nei processi di guarigione e di evoluzione della persona.

Il rituale che allontanerebbe brutti ricordi e che aiuterebbe a lasciar andare pensieri negativi secondo la psicomagia

Veniamo al rituale per tentare di allontanare ricordi che possono essere disturbanti contribuendo al “lasciar andare” pensieri, energie negative e tutto ciò che ci opprime.

Armiamoci un bicchiere vuoto.

Se non abbiamo nei paraggi dei luoghi in cui trovare dei tratti di acqua corrente, possiamo anche utilizzare un audio.

Questo servirà a rilassarci e a creare un’atmosfera distaccata dal mondo circostante.

Mettiamoci comodi, chiudiamo gli occhi e respiriamo correttamente per qualche minuto, inspirando ed espirando in modo regolare.

A questo punto focalizziamoci su ciò che ci blocca o ci fa star male, facendolo fluire mentalmente come fa il flusso d’acqua che stiamo ascoltando.

Ora apriamo gli occhi, riempiamo il bicchiere d’acqua, che rappresenta i nostri ricordi e le nostre negatività.

Svuotiamo quindi il bicchiere nel corso d’acqua o, in sua assenza, nel lavandino.

Questo, secondo le teorie legate alla psicomagia, potrebbe aiutarci a sentirci subito più sollevati.

