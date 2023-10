Le cimici dei letti arrivano anche a Milano. Ecco come eliminarle in modo naturale e i migliori prodotti a meno di 15 euro

L’emergenza delle cimici dei letti dilaga: dopo Parigi e Londra arrivano anche in Italia. Come possiamo riconoscerle e debellarle? Oggi siamo qui per svelarti come fare e quali sono i prodotti più utili per eliminare le cimici dei letti una volta per tutte.

Da qualche mese la capitale francese è assediata da questi insetti nelle case, negli alberghi e persino sui treni. La situazione sta diventando problematica anche in altri Paesi come il Regno Unito, dove delle cimici sono state avvistate sui mezzi pubblici.

Ad oggi, il racconto di 2 turisti australiani in viaggio da Monaco verso Milano fa preoccupare. Dopo un viaggio su un treno notturno, i 2 si sono svegliati ricoperti di morsi.

Le cimici sono piccoli parassiti grandi quanto un semino. Eppure questi disgustosi insetti possono darci non pochi problemi. Le cimici dei letti si nutrono di sangue e se a contatto con la nostra pelle possono lasciare morsi che provocano prurito ed irritazioni.

Se vuoi sapere come eliminare questi insetti in modo efficace, continua a leggere qui di seguito.

Le cimici dei letti arrivano anche a Milano: eliminarle in modo naturale è possibile. 3 rimedi efficaci

Le temperature estreme sono tra i metodi più efficaci. Lavare lenzuola, coperte e materassi a temperature superiori ai 60 gradi può eliminare le cimici. Allo stesso modo funziona il freddo. Se non riesci a fare entrare tutto in lavatrice, metti le cose da lavare sottovuoto e lasciale nel freezer per almeno 24 ore.

L’alcool puro al 90% elimina le cimici dei letti. Quello che devi fare è versarlo su un panno e strofinarlo con forza sui tessuti da disinfestare. Puoi ripetere l’operazione più volte, ma fai attenzione a tenere lontani i tessuti disinfettati da fonti di calore poiché l’alcool è altamente infiammabile.

Infine, consigliamo il tea tree oil, preziosissimo antibatterico e antimicotico utile anche contro le cimici dei letti. Usa questo prodotto puro sui tessuti oppure crea una soluzione con acqua, purché contenga molto olio essenziale. Dopo circa 24 ore, strofina con un panno, lava il tutto in lavatrice ad alte temperature e il gioco è fatto.

Cerchi un insetticida? Ecco i 3 prodotti migliori a meno di 15 euro e dove trovarli

Le cimici dei letti arrivano anche a Milano: non farti trovare impreparato. Nei migliori negozi specializzati e su Amazon puoi trovare molti prodotti efficaci.

Il primo prodotto consigliato è della marca Vulcano. Questo insetticida speciale per cimici da letto è in formato da 400 millilitri: vaporizzalo sulle superfici da pulire e lascia agire il prodotto. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di circa 14 euro.

Il secondo prodotto è l’acaricida e insetticida della Puressentiel. Questo spray è un presidio medico chirurgico e può essere usato su mobili e tessuti. La sua azione dura fino a 14 giorni. Vaporizzalo a una distanza di circa 30 centimetri e lascialo agire per almeno 4 ore. Anche questo prodotto lo troverai su Amazon a circa 14 euro.

Infine, il brand Zig Zag offre un insetticida inodore a lento rilascio nel formato da 500 millilitri. Agita il prodotto prima dell’uso e vaporizzalo a una distanza di almeno 30 centimetri. Questo prodotto su Amazon costa circa 13 euro.

È bene ricordare che si tratta di prodotti infiammabili, tossici e che possono provocare reazioni allergiche: prima di utilizzarli, indossa guanti e mascherina.