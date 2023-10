Dopo una partenze condizionata dagli attentati in Israele e dalla conseguente reazione militare da parte dello Stato Ebraico, abbiamo registrato che sul Ftse Mib i supporti tengono, ma non riescono ad accelerare al rialzo. Lo scenario generale, quindi, rimane ancora molto incerto.

Sul Ftse Mib i supporti tengono, ma le quotazioni falliscono l’accelerazione ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 13 ottobre in ribasso dello 0,92% rispetto alla seduta precedente a quota 28.214. La settimana ha chiuso al rialzo dell’1,47%.

Time frame giornaliero

Dopo un inizio di settimana scoppiettante, le quotazioni del Ftse Mib Future si sono nuovamente impantanate contro la resistenza in area 28.680. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere cercato di superare invano questo livello chiave nel corso della seduta di giovedì, le quotazioni del Ftse Mib Future hanno invertilo al ribasso. Ancora nulla di preoccupante, ma lo scenario rialzista mostrato in figura potrebbe essere in forte pericolo. Un primo indizio in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera sotto area 28.100. La conferma definitiva, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 27.740.

Per capire il futuro del Ftse Mib Future, quindi, potrebbero essere decisive le prime sedute della prossima settimana.

Da notare che al momento gli indicatori hanno un andamento contrastato.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori incominciano a volgere al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

Da notare che nel corso delle ultime settimane il controvalore scambiato sul Ftse Mib Future è stato inferiore a quello delle settimane precedente. Anche questo un segnale di forte indecisione da parte degli investitori.

