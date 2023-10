2 città europee low cost dove andare per il ponte di Ognissanti, con hotel a prezzi bassi

Il ponte del 1 novembre è l’occasione giusta per passare qualche giorno di vacanza. Se cerchi delle mete economiche al di fuori dell’Italia, sappi che ce ne sono due che apprezzerai particolarmente. Vediamo quali città ti faranno divertire e passare qualche giorno speciale con la famiglia.

L’autunno è il periodo perfetto per fare qualche viaggio in giro per il Mondo. Le temperature non sono più quelle afose di agosto e ci permettono di girare in tutta serenità. Il ponte di Ognissanti ci concede di solito qualche giorno di libertà dagli oneri lavorativi. Tempo che molti decidono di spendere via da casa, in località colorate.

In Europa, per esempio, potresti trovare luoghi bellissimi e ricchi di opportunità da cogliere. Ti basterà prendere un volo e in poche ore sarai a destinazione, pronto per iniziare la tua vacanza. Tra i suggerimenti che ti daremo oggi ci sono 2 città europee low cost, in cui passerai giorni felici senza pensare troppo al portafogli. Ecco quali abbiamo inserito nella lista dei desideri.

Attimi di puro relax in Ungheria

La capitale ungherese è una meta affascinante, che trasuda di storia e cultura. Da vedere ci sono punti d’interesse unici e sensazionali. Imperdibile è il castello di Buda (Patrimonio Unesco), il Bastione dei Pescatori con scorci mozzafiato e il Teatro dell’Opera, tra i più belli al Mondo. Ma la città è anche la destinazione consigliata per prendersi qualche istante di relax lontani dagli impegni quotidiani. Qui, infatti, ci sono tantissime sorgenti termali. I bagni Szechenyi sono tra i più grandi d’Europa, e ti permetteranno di sciogliere la tensione immerso nell’acqua calda. Cercando bene, si possono trovare sistemazioni economiche e accoglienti. Alcuni alberghi fanno spendere meno di 100 euro a notte. Come il Mercure Budapest Castle Hill (93 euro) o l’Hotel Baross City (87 euro).

Gita enologica a Porto, l’altra delle 2 città europee low cost

Porto è una città allegra e soleggiata, nonché una delle principali del Portogallo. All’interno si contrappongono la parte antica del centro storico a quella in via di sviluppo, posta più esternamente. Qui si può visitare la Ribeira, una delle zone più vivaci costeggiata dal fiume Douro. La stazione di São Bento, invece, è un grande esempio di arte. Un altro motivo per venire in autunno è la raccolta dell’uva, che si traduce nella produzione dell’omonimo vino. Le tante cantine visitabili ci consentiranno di riscoprirne la storia centenaria, e magari sorseggiarne un calice. A Porto si trovano strutture che offrono soggiorno a poco prezzo. All’hotel Vivacity Porto si spendono circa 80 euro a notte, mentre all’Ibis Porto São João il prezzo scende sotto i 70 euro.