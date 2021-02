Cresce esponenzialmente il numero delle case pignorate. Sul mercato si riversano migliaia di immobili che possono essere acquistati all’asta. In questo articolo gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono illustrare qual è la grande opportunità offerta dal boom delle case all’asta e come partecipare online.

Esplosione delle case all’asta

L’emergenza economica causata dal Covid-19 ha messo in crisi migliaia di famiglie. Una cartina di tornasole la si ha con il boom delle case all’asta. Con il Covid c’è stata un’impennata di casa pignorate e poi messe all’asta.

Negli ultimi sei mesi dello scorso anno il mercato delle aste immobiliari ha registrato un incremento del 63%. Lo dice una recente ricerca, appena presentata in Senato, da Centro Ricerche Sogeea.

La ricerca mette in evidenza come molte di queste abitazioni siano a costi molto interessanti. Dell’intero parco immobiliare che è andato all’asta nel secondo semestre dello scorso anno, due terzi sono appartamenti con un valore inferiore ai 100.000 euro. Il 90% del totale delle case pignorate parte da un valore d’asta di 200.000 euro.

Non solo case ma anche hotel, B&B, castelli

Questa situazione rappresenta una tragedia per migliaia di famiglie che sono costrette a mettere la casa all’asta. Ma è anche un’opportunità per chi cerca un immobile, perché può trovare delle buone occasioni partecipando alle aste.

Attenzione, il pignoramento non ha riguardato solamente immobili residenziali. Dalla ricerca emerge che a finire all’asta sono stati anche 4 castelli, 8 teatri, 17 conventi. Non solo, all’asta sono andati alberghi, bed & breakfast, motel e perfino alcuni campeggi.

Occorre qui ricordare come da qualche anno è possibile partecipare anche alle aste senza recarsi fisicamente nel luogo in cui viene bandita. Lo si può fare partecipando attraverso una piattaforma web.

La grande opportunità offerta dal boom delle case all’asta e come partecipare online

Il Decreto Ministeriale n.32 del 2015 ha innovato la materia e ha introdotto il settore delle aste immobiliari online. Anche se è del 2015, il provvedimento è entrato in vigore nel 2018. Questo regola l’attività delle aste immobiliari telematiche attraverso l’utilizzo di una piattaforma su internet.

Per scoprire tutte le aste in Italia, non solo immobiliari, si possono individuare moltissimi portali attraverso il web, utilizzando un qualsiasi motore di ricerca. Ma queste piattaforme sono tutte private. In alternativa si può fare riferimento alla piattaforma del Ministero di Grazia a Giustizia che si trova a questo link.

Inoltre i vari tribunali provinciali hanno la loro piattaforma. Per trovarla, basta inserire su un motore di ricerca le voci: asta, tribunale e il nome della provincia.

