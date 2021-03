La primavera si avvicina e sentiamo il bisogno di piatti più leggeri ma senza rinunciare al gusto.

Magari non abbiamo voglia di mangiare soltanto un’insalata e nemmeno di rinunciare alla nostra tanto amata pasta. Se pensiamo poi alla prova costume, ecco che sorge anche il desiderio di rimettersi in forma e sfoggiare un fisico più asciutto.

Tanti desideri quindi: non appesantirsi, tornare presto in forma e non rinunciare al gusto e soprattutto alla pasta. È possibile conciliare tutto questo? Sì che lo è con la ricetta del delizioso pesto di avocado e pomodori secchi per un primo piatto strepitoso e salutare.

Ingredienti e procedimento

La ricetta è molto semplice ed è anche vegan, perfetta quindi per chi segue un regime alimentare privo di prodotti di origine animale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

240 grammi di pasta corta, preferibilmente fusilli;

200 grammi di avocado maturo;

100 grammi di anacardi;

100 grammi di pomodori secchi;

un bicchiere d’acqua;

un filo d’olio e sale q.b.

un pizzico di noce moscata.

Sbucciamo l’avocado e tagliamolo a pezzetti, a meno che non sia già molto maturo e in tal caso basterà prenderne la polpa con un cucchiaio. Versiamolo in un frullatore e aggiungiamo gli anacardi. Frulliamo per pochi minuti e aggiungiamo l’olio, il sale e un bicchiere d’acqua per rendere il composto meno denso. Raccomandiamo di utilizzare poco olio, data la presenza dell’avocado, considerato il frutto più oleoso presente in natura. Continuiamo a frullare e nel frattempo facciamo cuocere la pasta.

Delizioso pesto di avocado e pomodori secchi per un primo piatto strepitoso e salutare

Non appena la pasta sarà al dente, scoliamola e rimettiamola nella pentola. Versiamo il condimento direttamente dal frullatore e mescoliamo a fiamma molto bassa per pochi minuti.

Serviamo con una spolverata di noce moscata che dà un tocco di sapore in più. Un primo piatto veloce e facile da preparare, ma anche gustoso e sano. Che cosa si potrebbe volere di più?