I cambi di temperatura di questo marzo pazzerello e la mascherina non danno tregua alla pelle del viso che spesso a fine giornata è tesa, irritata e piena di punti neri. Cosa fare quindi? Ma ovviamente una bella maschera fatta in casa. Oggi Proiezioni di Borsa vi propone queste maschere di bellezza casalinghe che possono essere scambiate benissimo per deliziose merende! E perché no? L’unica avvertenza quindi è la seguente: le maschere sono da stendere sul viso e non da mangiare a cucchiaiate! Ecco qui le maschere golose da fare in casa che fanno bene alla pelle con dolcezza.

Al cioccolato

Il cioccolato è un ingrediente dai potenti effetti antiossidanti e nutrienti. Ecco cosa serve per fare la maschera al cioccolato:

a) mezzo avocado;

b) 1 cucchiaio di miele;

c) 1 cucchiaio di cacao amaro;

d) 1 cucchiaio di miele.

Mischiare tutti gli ingredienti in una terrina e applicare sul viso con le mani pulite. Lasciar agire per 20 minuti. La pelle sarà subito più compatta e liscia.

La maschera al miele

Il miele ha note capacità ristrutturanti e sfiammanti. Ecco cosa serve per fare la maschera al miele:

a) 2 cucchiai di yogurt bianco intero;

b) mezzo limone spremuto

c) 1 cucchiaio di miele.

Mischiare tutti gli ingredienti in una terrina e applicare sul viso con le mani pulite. Lasciar agire per 15 minuti. La pelle sarà subito più sbiancata e i pori dilatati meno evidenti.

La maschera all’arancia

L’arancia è ricchissima di vitamina C, la vitamina che ringiovanisce la pelle. Ecco cosa serve per fare la maschera all’arancia:

a) 1 cucchiaio di latte intero o parzialmente scremato;

b) 1 cucchiaio di miele;

c) 2 cucchiai di farina di riso;

d) mezza arancia spremuta.

Mischiare tutti gli ingredienti in una terrina e applicare sul viso con le mani pulite. Lasciar agire per 15 minuti. La pelle sarà subito più piena e con meno rughette e segni di espressioni.

Le maschere golose da fare in casa che fanno bene alla pelle con dolcezza sono facili e buonissime, in tutti i sensi!