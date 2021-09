La Regione Valle d’Aosta ha pubblicato sul proprio sito un bando per l’assegnazione di incentivi a studenti residenti sul proprio territorio.

In particolare, il comunicato si rivolge agli iscritti del/al primo e al secondo anno dei corsi di Istituti tecnici superiori (I.T.S) e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.). Deve però trattarsi di corsi organizzati, e quindi seguiti, fuori Regione. In questi casi, infatti, le borse di studio di questi studenti prevedono 3.000 euro fissi più un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio.

Requisiti per la partecipazione a queste borse di studio

Possono partecipare al concorso gli studenti che:

hanno residenza in Valle d’Aosta alla data di presentazione della domanda;

hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

siano iscritti, nel corso dell’A.S. 2021/’22, alla prima o seconda annualità di percorsi di I.T.S. o a corsi del sistema I.F.T.S. ma tenuti fuori Regione. Nel caso di iscrizione alla seconda annualità, gli studenti devono risultare in regola con la frequenza minima obbligatoria.

Uno sguardo all’importo delle borse di studio e alla modalità di erogazione

Come abbiamo anticipato, il contributo si compone di due quote. La quota fissa è pari a 3.000 euro, alla quale si aggiunge una componente variabile. Quest’ultima rappresenta il rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute dallo studente.

Il rimborso forfettario è variabile a seconda della Regione prescelta per lo svolgimento del corso. Ad esempio, per chi opta di studiare nel vicino Piemonte, il rimborso forfettario per le spese di alloggio e affitto sono pari, rispettivamente, a 695,62 e 521,52 euro. Il totale della componente variabile in questo caso sarebbe pari a 1.217,14 euro.

Invece nel caso in cui lo studente avesse scelto il Lazio, il totale della componente variabile sarebbe pari a 1.826,28. In pratica avrebbe diritto a 1.229,68 euro per le spese di alloggio e 596,60 euro per quelle di affitto.

Vediamo adesso le modalità di erogazione del contributo ai richiedenti considerati idonei.

Il 60% dell’importo arriverà entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento del dirigente preposto alle politiche della formazione. Il restante 40%, invece, arriverà a seguito della verifica dei dati rilasciati.

La presentazione della domanda è subordinata al versamento della marca da bollo. L’istanza andrà inoltrata all’indirizzo di cui al bando, entro le 12.00 del 15 ottobre (scadono invece l’11 ottobre queste borse di studio fino a 6mila euro).

Nella pagina dedicata sul sito istituzionale è presente il modulo di domanda. In esso lo studente indicherà tutta una serie di informazioni, tra cui ad esempio la tipologia di corso e la denominazione dell’Istituto da frequentare.

La domanda (e relativi allegati) andrà inoltrata, in formato pdf, tramite posta elettronica all’indirizzo: formazionefse@regione.vda.it. In alternativa la si potrà inviare tramite PEC, all’indirizzo: politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.

Per tutti i dettagli e/o eventuali dubbi, si rimanda il Lettore interessato alla visione integrale del bando.

