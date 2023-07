Le banche non partecipano al rialzo del Ftse Mib: quali sono state le più deboli?

Se da inizio anno le banche sono state il motore del rialzo del Ftse Mib (ricordiamo che ai primi due posti dei migliori titoli azionari da inizio anno ci sono Unicredit e BPER Banca), uno dei migliori indici a livello mondiale, nel giorno dell’euforia le banche non partecipano al rialzo del Ftse Mib chiudendo lontano dalla performance dell’indice. In particolare, a fare peggio sono stati i titoli azionario BPER Banca e Unicredit che, guarda casa, da inizio anno sono stati i migliori tra le Blue Chip milanesi. Quali potrebbe essere le conseguenze di questa debolezza?

Seppure con qualche difficoltà le azioni Unicredit riescono a chiudere in territorio positivo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 27 luglio in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente, a quota 22,59 €.

Da inizio anno le azioni della banca guidata da Andrea Orcel stanno dominando la classifica delle migliori Blue Chip di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 60%. Dopo tanto correre, però, e dopo il rialzo degli ultimi due mesi, le quotazioni potrebbero essere arrivate al capolinea del rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, hanno raggiunto il punto di inversione in area 23,046 € dove la probabilità che cambi la tendenza è massima. Potrebbero essersi create, quindi, tutte le condizioni affinché si assista a una fase di debolezza delle quotazioni.

Un segnale di inversione di medio termine potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 21,328 €.

Le banche non partecipano al rialzo del Ftse Mib e BPER Banca perde oltre l’1,5%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 27 luglio in area 3,123 €, in ribasso dell’1,61% rispetto alla seduta precedente.

Pausa del rialzo di questo titolo bancario che da inizio anno ha totalizzato una performance di circa il 60% secondo solo a Unicredit tra le 40 Blue Chip di Piazza Affari.

La tendenza in corso è rialzista e il ribasso, almeno fino a ora, non dovrebbe preoccupare. A meno di inversioni ribassiste improvvise, il rialzo dovrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

