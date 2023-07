Lasagne estive come non le hai mai preparate: la ricetta di Simone Rugiati è veloce ed irresistibile, da favola

Le lasagne sono il classico piatto della domenica. Se hai degli ospiti a pranzo e vuoi stupirli con un piatto goloso, ma insolito, questa è la ricetta che stai cercando. A suggerirla, un cuoco italiano molto conosciuto grazie ai suoi programmi TV: Simone Rugiati. Sei pronto ad allacciarti il grembiule e metterti al lavoro?

Le lasagne sono un piatto amatissimo da grandi e piccini. Prepararle è un gioco da ragazzi e il risultato è sempre sorprendente. Si tratta di un primo piatto, ma in realtà potremmo considerarlo come piatto unico, vista la ricchezza degli ingredienti che la compongono. La ricetta che vogliamo svelarti oggi è dello Chef Simone Rugiati, famoso per i suoi programmi TV come Food Advisor e Cuochi e Fiamme. Pronta in soli 20 minuti, questa ricetta stuzzica il palato e ti conquista ad ogni morso. Cominciamo!

Lasagne estive come non le hai mai preparate: ecco gli ingredienti

400 g di lasagne fresche;

6 zucchine sode;

300 g di gamberi;

400 g di mozzarella;

120 g di pesto alla genovese;

4 cucchiai di olio EVO;

50 g di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.

Il primo piatto sfizioso che stavi aspettando è facile e veloce da preparare: parola di Chef Rugiati

Lava e taglia le zucchine a dadini rimuovendo le estremità. Falle stufare in padella con mezzo bicchiere d’acqua, un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Intanto, taglia la mozzarella a fette e poggiala su un foglio di carta assorbente. Preriscalda il forno a 180 gradi e sbollenta le sfoglie della lasagna per un paio di secondi nell’acqua bollente. Poggiale su un canovaccio e falle asciugare. È arrivato il momento di comporre la lasagna. Dunque, imburra una teglia e stendi il primo strato di sfoglie.

Alterna gli strati di sfoglia con un terzo delle zucchine stufate in padella, la mozzarella, i gamberi crudi e qualche goccia di pesto alla genovese. Continua in questo modo fino a creare tre strati. Pressa per bene le lasagne e infornale per almeno 20 minuti. Una volta spento il forno, lascia riposare le lasagne ancora per 10 minuti.

Non hai in casa del pesto alla genovese? Ti spieghiamo come prepararlo in soli 5 minuti

Hai visto come fare la ricetta di queste golose lasagne estive come non le hai mai preparate. Se in casa non hai del pesto, per prepararlo basta davvero poco. Ti servono: 70 grammi di basilico, 80 grammi di parmigiano e 30 di pecorino, 30 grammi di pinoli. Occorrono anche 2 spicchi d’aglio, 120 millilitri d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale.

Pulisci, lava e asciuga il basilico, mettilo in un mixer insieme ai formaggi, ai pinoli, all’aglio, all’olio e a un po’ di sale. Inizia a frullare il tutto inserendo nel frullatore un po’ d’olio alla volta. Ed è così che il tuo pesto alla genovese è pronto.