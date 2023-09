Ecco come attrarre una vincita al gioco! Giocate i numeri ottenuti con questo sistema occulto al Lotto e Superenalotto, la Fortuna e il Denaro arrivano!

Dalla Cabala, alla Smorfia Napoletana che si occupa di tradurre in numeri da giocare quelli che sono i simboli che incontriamo nei nostri sogni, la ricerca del numero magico non finisce mai. Provate a usare questo sistema per calcolare i numeri vincenti del Lotto e la buona sorte sia con voi. Attenzion e trattasi sempre di un gioco e prednetelo per tale!

Esiste una metodica, che ha a che fare sia con la statistica che con la numerologia, che permette di attrarre a sé denaro e abbondanza. Questa tecnica si dice affondi le radici nella Cabala ebraica, anche se questa tradizione è ancora più profonda e volta alla comprensione dello spirito più che al raggiungimento materiale. Ad ogni modo, ecco come attrarre una vincita al gioco, sia il Lotto, che il Superenalotto. Prendendo in considerazione alcuni numeri, come la nostra data di nascita, e alcuni numeri particolari, potremmo dedurre quali siano quelli potenzialmente vincenti. Si tratta dunque di estrarre ed elaborare le cifre che poi andremo a giocare con successo. Si raccomanda, in tutti i casi, cautela e discernimento. Il gioco è, appunto, un gioco. Non deve diventare ne un’ossessione né un’abitudine.

Ecco come attrarre una vincita al gioco del Lotto e del Superenalotto!

Anche iniziando con piccole cifre, si può verificare l’effettivo funzionamento di questa tecnica, utile per dedurre i numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto. Va premesso che l’antica disciplina della numerologia, attribuisce ai numeri non solo un valore matematico, ma anche simbolico. Bisogna dunque essere capaci di fare dei collegamenti tra numeri e simboli. La numerologia esiste da tempi remoti in India, in Cina, in Egitto. In Occidente, essa si sviluppa principalmente all’interno del pensiero di Pitagora. Bisogna considerare che ogni cosa che appartenga al creato possiede un numero intrinseco, e nulla si può conoscere senza conoscere quel numero.

La metodica numerologica per indovinare i numeri del Lotto

I numeri sono la sostanza di tutte le cose, secondo Aristotele. Per prima cosa, occorre prendere in esame la propria data di nascita. Es: 10/11/1972. Questi numeri, prima scomposti e poi sommati, si sintetizzano nella cifra 4. Poi, andiamo a considerare la data in cui si suppone che usciranno i numeri, sia del Lotto che del Superenalotto. Poniamo sia il 10 del mese. A quel punto, il 10 andrà sommato con il 4 precedentemente ricavato, e si ottiene un 14, che andrà a sua volta ridotto a 5. Poi, il 4 andrà a sottratto dal 10, arrivando al numero 6. A questo punto, bisogna procurarsi i numeri usciti da un’estrazione precedente. Nel caso del Superenalotto saranno 6 numeri, nel caso del Lotto saranno 5. Si possono scegliere 3 numeri da queste file oppure prenderli in considerazione tutti.

Come usare i numeri dell’estrazione precedente per vincere al Lotto

Esaminando dunque 3 numeri usciti dalla precedente estrazione del Lotto, mantenendo in tal caso la ruota specifica. Si può anche prendere tutti e 6 i numeri del Superenalotto e procedere con la medesima operazione. Si otterranno due opzioni, entrambe da giocare. Poniamo che i numeri scelti siano questi 3: 52 – 4 – 81. Ogni cifra andrà sommata con il 5, ottenendo: 57 – 09 – 86. A questo punto, ai numeri della precedente estrazione, andrà sottratto il 6. Si produrranno così: 46 – 20 – 75. Se usciranno numeri superiori al 90, per esempio 95, si prenderà in considerazione solo il 5. Ecco come ottenere due gruppi di numeri da giocare. Buona Fortuna!

