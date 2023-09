È appena partita la serie A e stupisce quanto guadagnano in panchina i migliori allenatori

Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma quanto guadagnano veramente gli allenatori di Serie A? E quali sono i fattori che determinano il loro ingaggio?

Gli allenatori di Serie A sono tra i protagonisti del calcio italiano, non solo per le loro scelte tattiche e le loro dichiarazioni, ma anche per i loro stipendi. Infatti, il ruolo dell’allenatore è fondamentale per il successo di una squadra, ma anche per il suo equilibrio economico. Vediamo quindi quanto guadagnano gli allenatori di Serie A e quali sono i criteri che influenzano il loro ingaggio.

È appena partita la serie A: ecco la classifica degli stipendi degli allenatori

Secondo le informazioni pubbliche che è possibile reperire, in cima alla lista troviamo due nomi di prestigio internazionale: Massimiliano Allegri e José Mourinho. Entrambi percepiscono 7 milioni di euro netti a stagione, cifra che li rende anche tra gli allenatori più pagati al mondo. Allegri è tornato alla Juventus dopo due anni di pausa, con l’obiettivo di riportare lo Scudetto a Torino. Mourinho, invece, ha accettato la sfida della Roma, con la quale ha vinto la Conference League nel 2022.

Al terzo posto troviamo Simone Inzaghi, che ha lasciato la Lazio per sedersi sulla panchina dell’Inter campione d’Italia. Il tecnico piacentino guadagna 5,5 milioni di euro a stagione, grazie al rinnovo firmato dopo aver vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia con i nerazzurri. Segue Stefano Pioli, che ha portato il Milan allo Scudetto dopo dieci anni e ha visto raddoppiare il suo ingaggio da 2 a 4 milioni di euro. Invece, Garcia, che ha sostituito Spalletti alla guida del Napoli, guadagnerà circa 3 milioni netti a stagione, più o meno quanto il suo predecessore.

I fattori che influenzano gli stipendi degli allenatori di Serie A

Gli stipendi degli allenatori di Serie A dipendono da diversi fattori. Prima di tutto influisce il curriculum del tecnico. Gli allenatori che hanno vinto trofei importanti o che hanno una grande esperienza internazionale possono pretendere ingaggi più elevati rispetto a quelli meno affermati o emergenti. Nel caso degli allenatori sopra citati, sono tra i più vincenti di quelli in serie A.

Naturalmente influisce anche il budget del club. Le società più ricche o più ambiziose possono permettersi di investire maggiormente sullo staff tecnico. Invece quelle cosiddette di seconda fascia devono fare i conti con le proprie risorse. Sono proprio queste squadre che spesso offrono il trampolino di lancio per gli allenatori che poi vengono scelti dalle squadre più importanti.

Stipendi rilevanti anche per gli allenatori delle categorie minori

È appena partita la serie A e già si delineano i valori in campo. Gli allenatori di Serie A hanno stipendi da capogiro, a dimostrazione dei soldi che muove il calcio nel nostro Paese. Le differenze economiche tra i migliori allenatori e quelli di squadre meno blasonate è rilevante ma anche questi ultimi hanno stipendi elevatissimi. Ma anche allenatori delle categorie minori guadagnano cifre di tutto rispetto. Può stupire sapere quanto guadagna un allenatore della categoria allievi.