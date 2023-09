La casa di Mogol in Umbria: un antico borgo, una scuola di musica, come soggiornare nella tenuta 

Per costruire la sua casa ha scelto la pace e la spiritualità dell’Umbria. Giulio Rapetti, in arte Mogol, il cantautore che ha venduto 523 milioni di dischi, vive in una tenuta immersa nel verde e nella tranquillità dei boschi, nei luoghi che furono di Francesco d’Assisi.

La casa di Mogol in Umbria è una vera cittadella, una tenuta di 120 ettari. Non è solo abitazione privata ma ospita una scuola di musica, il CET, che sta per Centro Europeo Toscolano. Un centro di formazione musicale, in particolare musica popolare, la più cara al cantautore. Nella cittadella è presente anche una struttura ricettiva, La Tenuta dei Ciclamini, un complesso alberghiero a quattro stelle pensato inizialmente per ospitare cantanti e artisti ma poi aperto a tutti. Nella struttura non mancano auditorium, teatro e sale di registrazione.

La casa di Mogol in Umbria

L’Umbria è una terra che racconta la storia in ogni suo borgo e a ogni incrocio. Nel verde della campagna, alla periferia di Avigliano Umbro, in un punto appena visibile solo dalla piazza del paese, Mogol ha trovato un luogo capace di farlo sentire in sintonia con la natura. E lì ha costruito la sua casa, non una fuga dal mondo ma la ricerca di pace e di emozioni. L’Umbria è una terra che non lascia indifferenti. La bellezza della natura si fonde con la storia raccontata dagli edifici umani. I borghi antichi simili tra loro eppure ognuno con una sua storia, sono incastonati in una natura fatta di boschi, di laghi, di cascate. Avigliano Umbro è un piccolo agglomerato che conta appena 2.400 abitanti eppure ha il suo torrione medioevale che domina la vallata e un piccolo teatro comunale in stile liberty.

Come soggiornare nella tenuta

Mogol ha cercato a lungo un posto come questo, come lui stesso racconta, e quando lo ha trovato vi ha fatto costruire la tenuta, negli anni ’90. Il complesso, anche se progettato recentemente, riproduce lo stile degli antichi casolari umbri. I materiali tradizionali come pietra e legno e i più moderni cristalli creano un complesso perfettamente in sintonia con l’ambiente circostante. Un lungo viale centrale unisce le diverse aree della casa che si dispongono intorno a una zona centrale seguendo la struttura di un campus. Nel complesso è presente anche una struttura ricettiva, la Tenuta dei Ciclamini, un relais di lusso aperto a tutti. Per soggiornarvi occorre prenotare con molto anticipo per non rischiare di trovare tutto occupato. I prezzi? A dicembre 160 euro per due persone in camera doppia.

Lettura consigliata

Diventare miliardari vendendo scarpe comode come pantofole: ecco chi è l’imprenditore di successo tra i più ricchi d’Italia