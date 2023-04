L’inflazione torna ai livelli del 2021, e questo dimostra che la Federal Reserve sta facendo un ottimo lavoro dosando “sapientemente” la leva dei tassi di interesse. Questo lascia presupporrre come da nostre attese, che i tassi non dovrebbero essere alzati per un pò di mesi, se non per anni. In realtà, noi non crediamo, come ritengono alcuni addetti ai lavori, che Powell presto taglierà i tassi. Un taglio dei tassi di interesse sarebbe “la prova provata” che alle porte ci sia una recessione economica, e questo farebbe crollare i mercati di medio lungo termine. Invece, nonostante la curva dei rendimenti sia inclinata noi riteniamo che nei prossimi mesi ci sarà atterraggio morbido e non recessione. Al momento nessun dato economico a parer nostro ravvisa una molto probabile recessione alle porte. Fin dove potrebbe spingersi Wall Street nel breve termine?

Obiettivi di prezzo tempo

Torniamo al breve termine.

La giornata di ieri si è chiusa con segno negativo. Ecco i prezzi:

Dow Jones

33.646,50

Nasdaq C.

11.929,34

S&P500

4.091,95.

Nonostante i dati buoni sull’inflazione, i mercati hanno ripiegato per “snellire” un leggero ipercomprato accumulato. Siamo convinti, avvalorati dai nostri oscillatori, che presto si possa iniziare a correre.

Fin dove potrebbe spingersi Wall Street nel breve termine? I livelli da monitorare

Riteniamo che fra oggi e domani si possano rompere le resistenze al rialzo, e far partire un movimento rialzista anche forte fino al prossimo setup annuale del 4 agosto

Quali sono i livelli che manterranno il trend di breve al rialzo?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera dei seguenti livelli:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

Quali sono gli obiettivi di prezzo, che fra alti e bassi fisiologici, potrebbero essere raggiunti entro il mese di agosto?

Dow Jones

35.000/35.800

Nasdaq C.

12.900/13.065

S&P 500

4.512/4.655

Si procederà per step, e di volta in volta, si convaliderà o meno la nostra tesi e previsione.

