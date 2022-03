Le azioni Technogym sono giunte alla prova del 9 dei livelli chiave. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

Dopo una discesa iniziata a maggio 2021 durante la quale le quotazioni hanno perso circa il 50%, qualcosa potrebbe stare per cambiare sul titolo Technogym. Alla domanda che ci ponevamo a inizio anno, infatti, potrebbe essere finalmente giunto il momento di rispondere in modo affermativo.

Come si vede dal grafico, infatti, le azioni Technogym sono giunte alla prova del 9 dei livelli chiave. Le quotazioni, infatti, sono compresse tra i livelli 6,03 euro e 6,955 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 6,955 euro potrebbe aprire le porte allo sviluppo della proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 7,955 euro (II obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi indicati in figura.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 3,32 euro.

La valutazione del titolo Technogym

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato e i metodi classici di valutazione, le azioni Technogym risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili di 22,6, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati.

Il vero punto di forza di Technogym, però, è rappresentato dal notevole potenziale di crescita degli utili per i prossimi anni. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato sia in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento medio annuo per i prossimi 3 anni del 10,4%. Anche la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Infatti, è prevista essere mediamente del 19,3% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello molto superiore a quello della media del settore di riferimento.

Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. A supporto di questo aspetto, ricordiamo che l’indice di liquidità sia di lungo che di breve periodo è ben superiore a 1. Inoltre il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione è inferiore al 50%.

Come risulta da riviste specializzate, sul titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso a 6,76 euro la seduta del 22 marzo in rialzo dello 0,67% rispetto alla precedente chiusura.

