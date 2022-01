È questo il momento giusto per acquistare azioni Technogym?

Per rispondere a questa domanda bisogna analizzare i due principali aspetti che contribuiscono alla formulazione della risposta: la valutazione basata sui multipli di mercato e l’analisi grafica.

Incominciamo dalla valutazione del titolo e dalle sue prospettive di crescita.

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Technogym risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili 2021 di 27,43 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati.

Il vero punto di forza di Technogym, però, è rappresentato dal notevole potenziale di crescita degli utili per i prossimi anni. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato sia in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento di circa 12,5%. Anche la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Infatti, è prevista essere mediamente del 20,7% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello molto superiore a quello della media del settore di riferimento.

Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. A supporto di questo aspetto, ricordiamo che l’indice di liquidità sia di lungo che di breve periodo è ben superiore a 1. Inoltre il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione è inferiore al 50%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

È questo il momento giusto per acquistare azioni Technogym? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso a 8,485 euro la seduta del 6 gennaio in ribasso dello 0,29% rispetto alla precedente chiusura.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e punta al II obiettivo di prezzo in area 7,354. Questo livello, però, è lontano dalle quotazioni attuali. Per questo motivo sarebbe meglio attendere livelli dove la probabilità che si possa ripartire al rialzo è molto alta.

In quest’ottica meglio attendere il raggiungimento di area 7.354 euro e far scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a questo livello. Oppure attendere la rottura al rialzo della resistenza in area 9,322 euro (I obiettivo di prezzo).

Per rispondere alla domanda iniziale, quindi, meglio attendere tempi migliori prima di entrare al rialzo sul titolo Technogym

