Le azioni del settore tecnologico avevano iniziato l’anno in modo esaltante. In particolare, le azioni STMicroelectronics al termine del mese di gennaio avevano accumulato una performance di circa il 40%. Da quel momento in poi, però, è iniziato un movimento laterale abbastanza noioso e pericoloso. Le azioni STMicroelectronics stanno preparando il ribasso dopo un inizio anno strepitoso? Al momento non si può rispondere con certezza a questa domanda. Soprattutto alla luce delle indicazioni contrastanti che arrivano dal grafico.

Le azioni STMicroelectronics stanno preparando il ribasso dopo un inizio anno strepitoso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 27 febbraio a quota 45,56 euro, in rialzo del 2,12% rispetto alla seduta precedente.

Il grafico di questo primo bimestre del 2023 presenta un andamento a due velocità. La prima è quella che ha caratterizzato il mese di gennaio e che ha portato a un rialzo di circa il 40%. La seconda, invece, è quella legata all’andamento del mese di febbraio quando le quotazioni si sono mosse all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 44,116 € – 46,054 €.

A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Quanto vale il titolo secondo l’analisi fondamentale?

Il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato con una sottovalutazione che può arrivare fino al 50%. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Gli analisti che coprono il titolo hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. La dispersione tra le diverse raccomandazioni, però, è superiore al 20%. Ciò vuol dire che non c’è unanimità di vedute sul titolo.

