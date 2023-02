Su un listino come il Ftse Mib che da inizio anno è uno dei migliori a livello mondiale, ci sono due azioni come Diasorin a Safilo che non hanno particolarmente brillato. Anzi, si sono collocate, almeno per il momento, in fondo alla classifica delle migliori. Potrebbe cambiare qualcosa nel corso delle prossime sedute? Per le 2 peggiori azioni del Ftse Mib da inizio anno la riscossa è vicina? La situazione è leggermente diversa per i tue titoli azionari.

Prima di continuare una nota sul settore di riferimento delle due azioni. Il Ftse Italia All-Share Health Care, l’indice settoriale cui appartengono, è l’unico, insieme a quello della distribuzione (Ftse Italia All-Share Retail) ad avere realizzato una performance negativa. Ftse Italia All-Share Health Care e il Ftse Italia All-Share Retail, infatti, hanno perso il 3% e il 5,5%, rispettivamente. Vista questa debolezza dei settori di riferimento, per le 2 peggiori azioni del Ftse Mib da inizio anno la riscossa è vicina?

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Diasorin

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a 113,30 euro, in ribasso del 2,37% rispetto alla seduta precedente.

Tutti gli indicatori sul titolo sono impostati al ribasso che, quindi, potrebbe continuare. Ci sono, però, due aspetti che potrebbero favorire una ripartenza al rialzo. L’RSI si sta portando in una zona di ipervenduto. Le quotazioni sono molto vicine al livello, area 110,8 €, che già in passato aveva frenato la discesa delle quotazioni. Si sono, quindi, buone probabilità che si possa ripartire al rialzo.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Safilo

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 1,389 euro, in ribasso dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Per Safilo la situazione è molto simile a quella di Diasorin. L’unica differenza sostanziale è che il livello di supporto, nel caso di Safilo, è più lontano. Il ribasso, quindi, in termini di profondità potrebbe essere maggiore.

