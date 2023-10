Alla luce dell’andamento della settimana appena conclusasi, il peggio per la società di semiconduttori italo-francese potrebbe essere ancora di là da venire. Infatti, le azioni STMicroelectronics affondano sul Ftse Mib e registrano una delle peggiori performance settimanali le cui conseguenze potrebbero essere molto negative. Decisiva potrebbe essere da questo punto di vista la prossima settimana.

Le raccomandazioni degli analisti

Il quadro che viene fuori dall’analisi delle raccomandazioni degli analisti sul titolo STMicroelectronics è molto variegato. Ad esempio, il rating degli analisti è tale che su 29 disponibili, ben 18 sono Compra o Compra Adesso, 9 Mantieni e 2 Vendi Adesso. Non sorprende, quindi, che il prezzo obiettivo medio a un anno possa variare su un range molto elevato. Se da un lato il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 50% circa, nel caso più ottimista diventa di oltre il 90%, mentre nel caso più pessimista le azioni risultano essere sottovalutate di circa il 7%.

Le azioni STMicroelectronics affondano sul Ftse Mib e registrano una delle peggiori performance settimanali: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 20 ottobre a quota 37,730 €, in ribasso del 3,13% rispetto alla seduta precedente.

Una settimana così ribassista non si registrava sul titolo da fine aprile 2023. L’aspetto più preoccupante, però, è la rottura del supporto in area 38,57 €. A meno che non si registri un repentino recupero del supporto appena rotto, le quotazioni potrebbero accelerare secondo lo scenario ribassista mostrato in figura. Va notato che in questo scenario ribassista un ruolo chiave è giocato dal supporto in area 26,73 €. Già in passato, infatti, questo livello aveva frenato ribassi importanti.

Ovviamente, solo una chiusura settimanale sopra area 38,57 € potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

Per concludere notiamo come gli indicatori siano impostati al ribasso e come le quotazioni siano andate perdendo forza relativa rispetto al Ftse Mib.

