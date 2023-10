Ecco quanto costa tornare in forma velocemente con questo attrezzo straconsigliato da tutti i personal trainer

L’uso della cyclette può aiutarti a tornare in forma velocemente. Scopriamo i benefici, il programma di allenamento e i costi di questo attrezzo per chi desidera allenarsi a casa.

Se stai cercando un modo efficace per tornare in forma, la cyclette potrebbe essere l’attrezzo che fa per te. Questo strumento di fitness è uno dei più popolari e consigliati dai personal trainer per il suo impatto positivo sulla salute e il benessere generale. E ha anche un altro vantaggio, può essere comodamente usato in casa. Chi non ha tempo di andare in palestra, può allenarsi con la cyclette nel suo appartamento magari davanti alla televisione. Ed è consigliato per quasi tutte le età. Scopriamo i benefici e quanto occorre allenarsi per ottenere una forma smagliante

I benefici dell’allenamento con la cyclette

La cyclette offre numerosi benefici. Prima di tutto, è un esercizio aerobico che potrebbe aiutare a rinforzare il muscolo cardiaco e a ridurre la pressione arteriosa. Inoltre, è un ottimo strumento per tonificare glutei e gambe. Nelle donne potrebbe essere utile anche per ridurre la formazione della cellulite. Infine, l’allenamento con la cyclette potrebbe apportare un miglioramento anche alla postura. E non ultimo, l’allenamento con questo attrezzo porta a un aumento del dispendio energetico e quindi a bruciare calorie e a perdere peso. Ma quanto occorre allenarsi per ottenere questi benefici?

Quante volte usare la cyclette

Se vai in palestra e abbini l’attività della cyclette con altre forme di allenamento, allora può essere utile ogni volta come riscaldamento prima dell’allenamento. Sempre in palestra, si possono trovare corsi specifici di allenamento con cyclette. In questo caso in genere sono di 50-60 minuti per tre volte la settimana. Questa potrebbe essere una indicazione per la frequenza dell’utilizzo se ti alleni in casa. Quindi, seguendo i piani di allenamento delle palestre, per ottenere risultati ottimali, è consigliato fare almeno 3 ore settimanali con la cyclette, ovvero 3 sessioni di un’ora. Ma si potrebbe afre anche mezzora al giorno per 5 giorni alla settimana, oppure fare quattro sessioni settimanali di circa 45 minuti ciascuna. Ogni sessione dovrebbe includere una fase di riscaldamento, seguita da una pedalata a intensità media con gli ultimi 10-15 minuti a intensità massima, e concludersi con una fase defaticante.

Ecco quanto costa tornare in forma con una cyclette

Infine, parliamo dei costi. Una cyclette nuova può costare da 50 a oltre 500 euro, a seconda del modello e delle caratteristiche. Comunque si può comprare un buon modello nuovo con circa 150 euro. Ma se stai cercando un’opzione più economica, puoi considerare l’acquisto di una cyclette usata, che può variare da 20 euro a 200 euro.

Un investimento contenuto per un risultato che non ha prezzo

Ecco quanto costa tornare in forma utilizzando solamente la cyclette. L’investimento può essere anche molto contenuto, per bici da casa non particolarmente sofisticate e tecnologiche, ma i benefici per il benessere non hanno prezzo. La cyclette è uno strumento versatile ed efficace per chiunque voglia tornare in forma. Ed è molto utilizzato alle donne che vogliono glutei di marmo e un sedere da urlo. La possibilità di fare allenamento con una cyclette da casa, aumento i vantaggi dell’utilizzo di questo attrezzo.

