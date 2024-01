Le azioni Safilo Group viste attraverso la lente di Equita SIM e dell’analisi grafica

Nelle ultime settimane si è parlato spesso delle azioni Safilo Group in relazione alla vicenda Chiara Ferragni. L’azienda di occhiali, infatti, è tra quelle che hanno rinnovato i contratti con la nota influencer finita nell’occhio del ciclone a causa della vicenda pandoro. Cerchiamo, quindi, di capire quali sono le attese le azioni Safilo Group secondo gli analisti di Equita SIM e quelle dell’analisi grafica.

L’opinione di Equita SIM

Equita SIM ha confermato il target price di 1,30 euro per azione e la raccomandazione “Hold” sul titolo Safilo in attesa dei dati finanziari del 2023 previsti per il 30 gennaio. Gli analisti si aspettano una stabilizzazione dei ricavi nel quarto trimestre a tassi di cambio costanti. Per l’intero anno 2023, prevedono che l’Adjusted EBITDA si assesterà a 91,9 milioni di euro, con un margine del 9%, registrando un leggero calo di 50 punti base a causa del trend dei costi operativi.

Per il 2024, Equita SIM ha rivisto al ribasso le stime di ricavi del -3%, prevedendo ora una situazione di stabilità rispetto all’anno precedente. Questa revisione tiene conto dell’uscita dal portafoglio della licenza Jimmy Choo, che avrà un impatto negativo del 3-4%, compensato da una moderata crescita organica. Nonostante le sfide del contesto di consumo, il broker si attende che Safilo possa migliorare il gross margin di 100 punti base, raggiungendo il 59,2%, grazie anche alla cessione dell’impianto di Longarone. Inoltre, l’EBITDA margin dovrebbe aumentare di 70 punti base al 9,7%, con un Adjusted EBITDA di 100 milioni di euro, in linea con le stime precedenti, grazie alla minore necessità di spingere ulteriormente sui costi operativi.

Equita SIM intende monitorare la resilienza effettiva e la capacità di generare cassa del business nel corso del 2024, considerando che, a valutazioni attuali (meno di 5x EV/EBITDA 2024), ci potrebbe essere spazio per un rerating.

Le azioni Safilo Group viste attraverso la lente dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a quota 1,028 €, in rialzo del 5,98% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni arrivano alla data della trimestrale in ottima forma. Visti i massimi e minimi crescenti, e l’incrocio rialzista delle medie, la tendenza in corso è al rialzo e al momento non si intravedono particolari pericoli. Lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura.

