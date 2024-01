Wall Street continua a segnare nuovi massimi nonostante sia entrata in una finestra ciclica dove le probabilità potrebbero essere a favore di un ritracciamento di breve termine. Il mese di gennaio e il suo barometro sembrerebbero aver convalidato lo scenario dettato dalle nostre serie storiche: il 2024 dovrebbe essere un ulteriore anno positivo. Come da indicatore, le probabilità sono del 94% circa. Frattanto sul tappeto continuano a rimanere i temi soliti: la guerra in Ucraina. quella in Israele e la questione inflazione e tassi. Sembrerebbe che i tagli dei tassi, che quasi tutti davano per scontato, siano stati messi in discussione dalla pubblicazione degli ultimi dati macroeconomici. Vedremo poi domani cosa deciderà la Federal Reserve in merito, e quale sarà l’outlook indicato da Jerome Powell.Frattanto ora andremo a studiare fin dove potrebbe scendere Tesla e come la valutano gli analisti.

Il mese di Febbraio

Dopo il rialzo del mese di gennaio ora i nostri oscillatori proprietari che monitorano i listini di Wall Street sembrerebbero giunti in un’ area di stanca. Questo non significa per forza che questi possano ritracciare ma soltanto che sono aumentate le probabilità. Al momento non si notano swing ribassisti e minimi crescenti, quindi tutto rimane ancora impostato al rialzo.

Fin dove potrebbe scendere Tesla e come la valutano gli analisti

Tesla ha chiuso le ultime giornate di contrattazioni intorno al prezzo di 183 dollari. Nel 2023 le azioni hanno segnato il minimo a 101,81 e il massimo a 299,29.

Per il momento il massimo annuale è stato segnato a 251,25 e questo è a ridosso del prezzo di apertura dello stesso time frame. I prezzi attualmente sono sotto i POC (Punto di maggior scambio) del 2023 ( 255 circa) e del 2022 (2223) e del 2021 (228) e sembrerebbero diretti verso il prezzo di apetura del 2022 in area 118. Sarà così?

Al momento la tendenza è ribassista, in quanto sul time frame mensile sono stati dsegnati minimi e massimi decrescenti. Solo un ritono sopra 251 potrebbe iniziare a ristabilire il trend railzsta.