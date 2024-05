Le azioni Prysmian sono ancora impostate al rialzo, dove potrebbero essere dirette?

Dopo una lunga corsa le azioni Prysmian sono ancora impostate al rialzo e potrebbero aggiornare i massimi storici. La forza del titolo è alimentata da una politica di M&A molto aggressiva, da ottimi dati trimestrali e dalle raccomandazioni degli analisti.

Le raccomandazioni degli analisti

Il recente rialzo è stato alimentato da revisioni al rialzo delle raccomandazioni degli analisti. In particolare, Berenberg e Intesa Sanpaolo hanno migliorato in maniera molto importante la loro view sul titolo.

Berenberg ha assegnato a Prysmian un rating “Buy” e ha aumentato il target price a 63 € per azione dai precedenti 58. Gli analisti di Intesa Sanpaolo sono ancora più ottimisti, mantenendo un rating “Buy” e portando il prezzo obiettivo a 68 € dai precedenti 54 €. Questi giudizi favorevoli sono dovuti ai buoni risultati del primo trimestre e alle recenti operazioni del gruppo, in particolare l’acquisizione di Encore Wire, che rafforza la posizione di Prysmian in Nord America.

Prysmian ha ricevuto un impulso positivo anche grazie alle indicazioni di Intesa Sanpaolo, i cui analisti hanno mantenuto la raccomandazione “buy” e aumentato il prezzo obiettivo da 54 € a 68 €, suggerendo un potenziale rialzo di oltre il 15% rispetto alle quotazioni attuali. Questo aggiornamento riflette una revisione delle stime basata sull’acquisizione di Encore Wire e sui risultati del primo trimestre di Prysmian. L’acquisizione di Encore Wire dovrebbe migliorare il posizionamento di Prysmian negli Stati Uniti, la sua area più redditizia, permettendo di sfruttare nuove opportunità di crescita nel mercato nordamericano dell’elettrificazione. Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno commentato che i risultati del primo trimestre sono stati superiori alle aspettative, indicando che la temuta normalizzazione dei prezzi nelle attività di Electrification negli Stati Uniti è stata meno severa del previsto, in un contesto di volumi positivi. Gli esperti ritengono che Prysmian rappresenti un’opportunità interessante per gli investitori, offrendo esposizione ai megatrend secolari della transizione energetica e dell’elettrificazione.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Prysmian

Le quotazioni si avviano a chiudere il quarto mese consecutivo al rialzo. Inoltre, quello di maggio 2024 potrebbe essere il maggiore rialzo mensile dal novembre 2020.

Ci potrebbero essere, quindi, tutte le condizioni per una continuazione del rialzo verso area 68 € che, guarda caso, corrisponde proprio al nuovo target fissato dagli analisti di Berenberg e Intesa Sanpaolo. Solo una chiusura mensile inferiore a 46,31 € potrebbe mettere in discussione il rialzo di lungo periodo.

