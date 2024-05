Come abbiamo spesso ribadito, chi ha intenzione di guadagnare investendo in Borsa deve non solo avere un piano operativo ben congegnato ma anche una mentalità giusta. Altrimenti, difficilmente riuscirà a usare tutto quanto il potenziale della propria strategia. Capita spesso, ad esempio, di chiudere un’operazione troppo presto o tardi per paura o indecisione. Per evitare questi inconvenienti è importante sviluppare una mentalità forte e che permetta di far fronte a tutti gli ostacoli e alle difficoltà apparenti. A breve illustreremo delle frasi interessanti e che potrebbero far riflettere chi ha intenzione di investire in Borsa e guadagnare il più possibile.

2 insegnamenti che ti aiuteranno ad investire meglio in Borsa

John Bogle è stato uno degli investitori più noti al Mondo e i suoi insegnamenti hanno aiutato milioni di persone. Una delle sue frasi più famose è: “se avete problemi ad accettare una perdita del 20%, allora non investite in azioni”.

Apparentemente può sembrare una frase strana, dal momento in cui, ovviamente, tutti vorrebbero perdere il meno possibile quando investono in azioni. Tuttavia, Bogle fa notare che una perdita anche del 20% può in realtà essere ”parte del processo” e non deve spaventare se si sa ciò che si sta facendo e non si sta operando senza una strategia. Inoltre, le azioni sono uno degli asset più rischiosi in assoluto e una perdita del genere non dovrebbe sorprendere più del giusto.

“Investire in conoscenza paga gli interessi migliori”

Si tratta di una frase di Benjamin Franklin, che è molto importante per chiunque abbia intenzione di investire in Borsa e non soltanto. Infatti, sottolinea l’importanza di avere un’adeguata preparazione.

Studiare è assolutamente essenziale per chi ha intenzione di fare qualcosa. Senza una pianificazione adeguata, il rischio è soltanto quello di frustrarsi e perdere tempo e denaro. Se si vuole raggiungere il successo, bisogna avere la chiave per farlo e ciò richiede anche una notevole conoscenza della materia.

